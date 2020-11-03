Kredi faiz oranları SON DAKİKA: Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, bankaların güncel kredi faiz oranları 3 Kasım bugün ne kadar?

Kredi faiz oranları, son dönemde ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alırken, bankalardan son dakika haberleri de gelmeye devam ediyor. Koronavirüs ekonomik anlamda olumsuzlukları beraberinde getirirken, süreçten etkilenen vatandaşlar bankaların güncel kredi faiz oranlarını yakından takip ediyor. Pandemi süresince pek çok kredi paketi vatandaşlara sunulmuştu. Sunulan bu paketlerin ardından ise ev ve araç fiyatlarında patlamalar yaşanmıştı. Peki, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar?

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLAR

Tüketici kredisi: 1.38

Taşıt kredisi: 1.42

Konut kredisi: 1.35