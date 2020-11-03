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SON DAKİKA: Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, bankaların güncel kredi faiz oranları 3 Kasım bugün ne kadar?

ile ilgili son dakika haberleri ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere pandemi süreci, vatandaşları nakit para ihtiyacını arttırdı. Bu durumda bankaların uygun faizli sunduğu kredi paketlerine rağbet etmelerine neden oldu. Süreç boyunca 6 ay geri ödemesiz ve en düşük faizli kredi imkânları bankalar tarafından sunulurken, güncel kredi faiz oranları da hâlihazırda araştırılmaya devam ediyor. Peki, kredi faiz oranları ne kadar? İşte 3 Kasım Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, bankaların güncel kredi faiz oranları…

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Kredi faiz oranları SON DAKİKA: Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, bankaların güncel kredi faiz oranları 3 Kasım bugün ne kadar?

, son dönemde ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alırken, bankalardan son dakika haberleri de gelmeye devam ediyor. Koronavirüs ekonomik anlamda olumsuzlukları beraberinde getirirken, süreçten etkilenen vatandaşlar bankaların güncel kredi faiz oranlarını yakından takip ediyor. Pandemi süresince pek çok kredi paketi vatandaşlara sunulmuştu. Sunulan bu paketlerin ardından ise ev ve araç fiyatlarında patlamalar yaşanmıştı. Peki, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar?

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLAR

Tüketici kredisi: 1.38

Taşıt kredisi: 1.42

Konut kredisi: 1.35

Kredi faiz oranları SON DAKİKA: Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, bankaların güncel kredi faiz oranları 3 Kasım bugün ne kadar?

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.41

Taşıt kredisi: 1.40

Konut kredisi: 0.99

Kredi faiz oranları SON DAKİKA: Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, bankaların güncel kredi faiz oranları 3 Kasım bugün ne kadar?

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

Taşıt kredisi: 1.65

Taksitli ihtiyaç kredisi: 1.99

SarıPanjur Konut Kredisi: 1.29

Kredi faiz oranları SON DAKİKA: Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, bankaların güncel kredi faiz oranları 3 Kasım bugün ne kadar?

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.30

Taşıt kredisi: 1.30

Ev kredisi: 1.25

Kredi faiz oranları SON DAKİKA: Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, bankaların güncel kredi faiz oranları 3 Kasım bugün ne kadar?

AKBANK FAİZ ORANLARI:

Direkt kredi: 1.80

İhtiyaç kredisi: 1.76

Taşıt kredisi: 1.40

Konut kredisi: 1.30

Kredi faiz oranları SON DAKİKA: Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, bankaların güncel kredi faiz oranları 3 Kasım bugün ne kadar?

GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.29

Konut kredisi: 1.33

Taşıt kredisi: 1.47

Kredi faiz oranları SON DAKİKA: Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, bankaların güncel kredi faiz oranları 3 Kasım bugün ne kadar?

TEB FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.24

Taşıt kredisi: 1.30

Konut kredisi: 1.34

Kredi faiz oranları SON DAKİKA: Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, bankaların güncel kredi faiz oranları 3 Kasım bugün ne kadar?

QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.19

Standart konut kredisi: 1.58

Taşıt kredisi: 1.61

Kredi faiz oranları SON DAKİKA: Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, bankaların güncel kredi faiz oranları 3 Kasım bugün ne kadar?

DENİZBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.9

Tüketici kredisi: 1.9

Taşıt kredisi: 1.54

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Kredi faiz oranları SON DAKİKA: Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, bankaların güncel kredi faiz oranları 3 Kasım bugün ne kadar?
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