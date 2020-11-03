Merkez Bankası’ndan bir hamle daha

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), para politikasında normalleşme stratejisi çerçevesinde hamle üstüne hamle yapıyor. TCMB, dün de 3 Kasım'dan itibaren Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitlerinin sıfırlandığını, Açık Piyasa İşlemleri kapsamında Türk Lirası cinsi kira sertifikaları karşılığında kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilen gecelik vadeli repo işlemlerinin durdurulduğunu bildirdi. Analistler, atılan bu adımla ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin yüzde 14'ü geçeceğini söyledi.