SON DAKİKA HABERİ: Kapalıçarşı'dan güncel altın fiyatları: Gram, tam, yarım, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri, anlık değişimler gelmeye devam ediyor. Bilindiği üzere altın, Ağustos ayında zirve rakamlarını görmüştü. Bu noktadan sonra da hâlihazırda hareketliliği süren altın, yatırımcıların yakın kıskacında bulunuyor. Altının gram fiyatı bu sabah 512 lira civarında yer alıyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte gram ve çeyrek altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA – GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ PARA?

Hâl böyle olunca, 'Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları ile beraber alış satış fiyatlarının Kasım ayının ortalarına ve sonlarına doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak dikkat çekiyor.

GRAM, YARIM, ATA VE ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

Haberimizden, 3 Kasım 2020 Salı gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.