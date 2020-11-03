Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA! Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları: Gram, tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? (3 Kasım)

! ’dan güncel ve canlı : Gram, tam, , cumhuriyet, ata ve fiyatları bugün ne kadar? (3 Kasım)

’dan ile ilgili gelen güncel bilgiler, küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere altın, pandemi ile birlikte, yükselen bir grafik içerisine girmiş ve Ağustos ayında rekor kırmıştı. Altın fiyatlarındaki hareketlilik ise kaldığı yerden devam ediyor. Bu noktada yatırımcılar güncel ve canlı altın fiyatlarına göz gezdirmeden kuyumcuların yolunu tutmuyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte, 3 Kasım güncel , gram, yarım, ata, cumhuriyet ve fiyatları ...

Giriş Tarihi: 3.11.2020 07:01 ABONE OL
SON DAKİKA! Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları: Gram, tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 3 Kasım

ile ilgili haberleri, anlık değişimler gelmeye devam ediyor. Bilindiği üzere altın, Ağustos ayında zirve rakamlarını görmüştü. Bu noktadan sonra da hâlihazırda hareketliliği süren altın, yatırımcıların yakın kıskacında bulunuyor. Altının gram fiyatı bu sabah 512 lira civarında yer alıyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte gram ve fiyatları…

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA – GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ PARA?

Hâl böyle olunca, 'Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları ile beraber alış satış fiyatlarının Kasım ayının ortalarına ve sonlarına doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak dikkat çekiyor.

GRAM, YARIM, ATA VE ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

Haberimizden, 3 Kasım 2020 Salı gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.

SON DAKİKA! Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları: Gram, tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 3 Kasım

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 463,16

SATIŞ: 481,13

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.408,50

SATIŞ: 3.433,90

SON DAKİKA! Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları: Gram, tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 3 Kasım

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.398,00

SATIŞ: 3.450,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.280,52

SATIŞ: 3.343,93

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA! Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları: Gram, tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 3 Kasım

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.663,20

SATIŞ: 1.679,60

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ!

SON DAKİKA! Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları: Gram, tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 3 Kasım

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 831,60

SATIŞ: 839,80

CANLI ÇEYREK ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA! Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları: Gram, tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 3 Kasım

GRAM ALTIN

ALIŞ: 512,60

SATIŞ: 512,72

GRAM ALTIN FİYATI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ!

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA! Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları: Gram, tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? (3 Kasım)
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA