Yatay mimariye ödül verilecek

İzmir'de meydana gelen deprem bir kez daha yatay yapılaşmanın önemini gözler önüne serdi. 2021 yılı Türkiye'de yatay mimarinin ödüllendirileceği bir yıl olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, önümüzdeki yıl yatay şehirleşmeyi benimseyen kentleri tespit ederek ödüllendirecek. Ayrıca bu kentlere "Medeniyetimizi Yaşatan Şehir Beratı" ve Özgür Mahalle Sertifikası" verilecek. Yatay kentleşme için her ilde pilot bölgeler belirlenerek, "insanların canının en yüksek derecede korunduğu" marka kentler belirlenecek.







13 İLDE ÖRNEK İMAR UYGULAMASI

Yatay kentleşmenin tüm illerde pilot bölgeler seçilerek benimsenmesini sağlamak amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında ilk etapta 13 ilde pilot çalışmalar başlatıldı. Çevre Bakanlığı, 13 ilde örnek imar planı uygulaması ile belediyelere verilecek teknik desteğin altyapısını da belirliyor. İlk etapta Amasya, Tekirdağ, Burdur, Kırşehir, Ordu, Kahramanmaraş, Sivas, Sinop, Karabük, Şanlıurfa, Yalova, Muğla ve Çanakkale'de başlatılan örnek projeler, 2023 yılına kadar 81 ile yayılacak.



DİKEYDEN UZAKLAŞILIYOR

Yatay mimari, az katlı konut projelerinin inşası sayesinde hayata geçiyor. Yatay mimariye geçiş genellikle iki ya da üç katlı binalar sayesinde gerçekleştirilirken, şehirlerin dikey yapılardan uzaklaşıp yatay mimari ile inşa edilmesi, sadece şehrin silueti üzerinde değil, şehirlerde yaşayan insanlar üzerinde de etkili oluyor. Yatay mimari projeleri, izole hissettirmeyen, daha doğal ve sosyal açıdan daha yakın komşuluk ilişkilerinin oluşmasını sağlarken, olası bir deprem riskini de minimuma indiriyor.

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