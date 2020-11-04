Altın fiyatları SON DAKİKA HAREKETLİLİĞİ: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, tam ve çeyrek altın fiyatları 4 Kasım bugün ne kadar?

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HAREKETLİLİĞİ: , gram, cumhuriyet, tam ve fiyatları 4 Kasım bugün ne kadar?

’dan gelen güncel ve canlı , küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Koronavirüs salgını tüm dünyada ekonomik olumsuzlukları beraberinde getirdi. Bu durumdan en çok etkilenen yatırım aracı ise altın oldu. Özellikle Ağustos ayında altın fiyatlarında ciddi hareketlilikler yaşandı. Hafta başından bu yana da inişli çıkış grafiği sürdüren altın fiyatları bugün ne kadar? Yatırımcılar Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatlarına bakmadan kuyumcuların yolunu tutmuyor. İşte, 4 Kasım , gram, cumhuriyet, tam ve fiyatları…

Giriş Tarihi: 4.11.2020 17:25 Son Güncelleme: 4.11.2020 17:25 ABONE OL
Altın fiyatları SON DAKİKA HABERİ: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, tam ve çeyrek altın fiyatları 4 Kasım bugün ne kadar?

ile ilgili haberleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Güncel ve canlı altın fiyatlarına bakmadan ise yatırımcılar kuyumcuların yolunu tutmuyor. Son günlerde ani iniş ve çıkış grafiği gözlemlenen altının gram fiyatı 516 TL'den güne başladı. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 4 Kasım , gram, cumhuriyet, tam ve fiyatları…

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA – GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ PARA?

Hâl böyle olunca, 'Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları ile beraber alış satış fiyatlarının Kasım ayının ortalarına ve sonlarına doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak dikkat çekiyor.

GRAM, YARIM, ATA VE ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

Haberimizden, 4 Kasım 2020 Çarşamba gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.

Altın fiyatları SON DAKİKA HABERİ: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, tam ve çeyrek altın fiyatları 4 Kasım bugün ne kadar?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 468,77

SATIŞ: 486,89

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.450,10

SATIŞ: 3.471,30

Altın fiyatları SON DAKİKA HABERİ: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, tam ve çeyrek altın fiyatları 4 Kasım bugün ne kadar?

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.682,80

SATIŞ: 1.698,00

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ!

Altın fiyatları SON DAKİKA HABERİ: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, tam ve çeyrek altın fiyatları 4 Kasım bugün ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.434,00

SATIŞ: 3.486,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları SON DAKİKA HABERİ: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, tam ve çeyrek altın fiyatları 4 Kasım bugün ne kadar?

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.316,12

SATIŞ: 3.381,40

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları SON DAKİKA HABERİ: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, tam ve çeyrek altın fiyatları 4 Kasım bugün ne kadar?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 841,80

SATIŞ: 849,30

CANLI ÇEYREK ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN

ALIŞ: 518,15

SATIŞ: 518,20

GRAM ALTIN FİYATI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ!

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Altın fiyatları SON DAKİKA HAREKETLİLİĞİ: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, tam ve çeyrek altın fiyatları 4 Kasım bugün ne kadar?
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