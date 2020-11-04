Bankalara ‘kolaylık sağlayın’ çağrısı

Türkiye Bankalar Birliği de dün bir açıklama yaparak bankaların kolaylık sağlamasını istedi. Bankalar Birliği'nin açıklamasında "Bankalarımız, depremden doğrudan etkilenen ve gördükleri zarar nedeniyle edimlerini yerine getirmekte zorlanan müşterilere vadesi gelen borçlarının ödenmesinde, ertelenmesinde, yapılandırılmasında gerekli kolaylık ve desteği sağlayacaklardır. Mücbir hali yaşayan müşterilerin kredi risk, kredi ödeme, senet ve çek işlemlerine ilişkin bildirimlerinin, Risk Merkezi mücbir hal düzenlemesi çerçevesinde yapılması amacıyla gerekli hassasiyetin gösterilmesi için Risk Merkezi üyeleri bilgilendirilecektir" denildi. Akbank ise İzmir depreminden olumsuz etkilenen müşterileri için kredi taksit ve kredi kartı ödemelerini üç aya kadar faizsiz erteleyeceğini açıkladı. Ayrıca Akbank, yine depremden etkilenen serbest meslek sahibi esnaf müşterilerinin de talep etmeleri durumunda, kredi geri ödemeleri veya taksitlerini bir aydan üç aya kadar faizsiz olarak erteleyecek.