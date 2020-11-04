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Bankaların güncel HABERİ: Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

ile ilgili haberleri ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere, başta kamu bankaları olmak üzere pek çok banka pandemi sürecinde uygun faiz paketli kredilerini vatandaşlara sundu. Süreç boyunca 6 ay geri ödemesiz ve en düşük faizli kredi imkânları bankalar tarafından sunulurken, güncel kredi faiz oranları da hâlihazırda araştırılmaya devam ediyor. Peki, güncel kredi faiz oranları ne kadar? İşte 4 Kasım Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları

Giriş Tarihi: 4.11.2020 10:15 ABONE OL
Bankaların güncel kredi faiz oranları SON DAKİKA HABERİ: Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

, son dönemde ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alırken, bankalardan haberleri de gelmeye devam ediyor. Koronavirüs ekonomik anlamda olumsuzlukları beraberinde getirirken, süreçten etkilenen vatandaşlar bankaların güncel kredi faiz oranlarını yakından takip ediyor. Pandemi süresince pek çok kredi paketi vatandaşlara sunulmuştu. Sunulan bu paketlerin ardından ise ev ve araç fiyatlarında patlamalar yaşanmıştı. Peki, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar?

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLAR

Tüketici kredisi: 1.38

Taşıt kredisi: 1.42

Konut kredisi: 1.35

Bankaların güncel kredi faiz oranları SON DAKİKA HABERİ: Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.41

Taşıt kredisi: 1.40

Konut kredisi: 0.99

Bankaların güncel kredi faiz oranları SON DAKİKA HABERİ: Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

Taşıt kredisi: 1.65

Taksitli ihtiyaç kredisi: 1.99

SarıPanjur Konut Kredisi: 1.29

Bankaların güncel kredi faiz oranları SON DAKİKA HABERİ: Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.30

Taşıt kredisi: 1.30

Ev kredisi: 1.25

Bankaların güncel kredi faiz oranları SON DAKİKA HABERİ: Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

AKBANK FAİZ ORANLARI:

Direkt kredi: 1.80

İhtiyaç kredisi: 1.76

Taşıt kredisi: 1.40

Konut kredisi: 1.30

Bankaların güncel kredi faiz oranları SON DAKİKA HABERİ: Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.29

Konut kredisi: 1.33

Taşıt kredisi: 1.47

Bankaların güncel kredi faiz oranları SON DAKİKA HABERİ: Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

TEB FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.24

Taşıt kredisi: 1.30

Konut kredisi: 1.34

Bankaların güncel kredi faiz oranları SON DAKİKA HABERİ: Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.19

Standart konut kredisi: 1.58

Taşıt kredisi: 1.61

Bankaların güncel kredi faiz oranları SON DAKİKA HABERİ: Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

DENİZBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.9

Tüketici kredisi: 1.9

Taşıt kredisi: 1.54

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Bankaların güncel kredi faiz oranları SON DAKİKA HABERİ: Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar?
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