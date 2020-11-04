Bu ayın İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? Ekim ayı işsizlik ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak?

İŞKUR tarafından herhangi bir kurumda çalışmayan ve geliri olmayan vatandaşlara sağlanmakta olan ödenekle ilgili olarak Ekim ayı İşsizlik maaşı için binlerce vatandaşın araştırmaları hız kazandı. Konuya ilişkin açıklamanın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılması beklenirken Selçuk, ödeneğin yatacağı tarihi geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Peki, Ekim ayı işsizlik maaşı ne zaman yatacak, yattı mı? İşsizlik ödeneği ne zaman yatar? İşte tüm detaylar…

İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATACAK? EKİM AYI İŞSİZLİK ÖDENEĞİ HANGİ TARİHTE YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı her ay belirlenen tarihlerde yatan ücrete dair detayları kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Buna göre ödeme tarihlerinin duyurulmasının ardından ödeneğin yatacağı tarih vatandaşların gündem maddeleri arasında yerini aldı.