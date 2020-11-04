İzmir de yaralar sarılıyor

İzmir depreminde zarar görenlerin yaraları hızla sarılırken, sigortalı olanların ödemeleri de yapılmaya başlandı. Depremde yıkılan ve ağır hasar gören konutlara ise ödemelerde öncelik veriliyor. Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafında ise 8 bin 250'si İzmir'den olmak üzere depremden etkilenen toplam 10 ilden toplam ihbarı sayısı 9 bine ulaştı. DASK, Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi bulunan ve depremde hasar gören konutlara halihazırda 2.5 milyon TL ödendi. Ege Bölgesi'nde zorunlu deprem sigortalı konut oranı yüzde 54. Bu konutların 635 bini de İzmir'de. 1 milyon 10 bin konutun bulunduğu İzmir yüzde 56'lık deprem sigortası oranına sahip.Türkiye Sigorta İcra Kurulu Başkanı Atilla Benli, Ege Denizi'nde meydana gelen depremin ağırlıklı olarak etklediği İzmir ve Aydın illeri başta olmak üzere yaklaşık 5 milyar TL teminat tutarında yangın, konut, mühendislik ve tekne branşlarında toplam 83 adet hasar dosyası ulaştığını belirtti. Müşterilerin zararını en hızlı şekilde karşılama ve anında çözüm üretme sorumluluğu içerisinde olduklarını belirten Benli, şunları söyledi: "Bölge halkımızın yaşamlarına kaldıkları yerden devam edebilmeleri için biz sigortacılara büyük görev düşüyor. Türkiye Sigorta olarak acentelerimiz ve eksperlerimizle birlikte hızla bölgede hasar tespitine başladık. Depremden etkilenen sigortalılarımız ve iş ortaklarımız 7 gün 24 saat çağrı merkezimiz ve tüm iletişim kanallarımızdan bize ulaşabilirler. Hasar ihbarlarını İzmir depremine özel olarak oluşturduğumuz sistemle çok daha hızlıca alıyor ve süreçlerimizi tamamlıyoruz." DASK Koordinatörü Erdal Turgut, DASK İletişim Merkezi kurduklarını belirterek, "DASK yöneticisi ve ekiplerinin bir bölümü buradan çalışmaya devam ediyor. Sahadaki araştırmalarda takip ediyor, sigortalılarımızla birebir temas kurabiliyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve AFAD koordinatörü olmak üzere tüm kamu kurumlarıyla çalışma ve işbirliği içindeyiz. Hedefimiz, sigortalılarımızın Zorunlu Deprem Sigortası edinerek elde ettikleri finansal güvencenin karşılığını vermek ve yanlarında olduğumuzu hissettirmek" dedi.DEPREMİN Türkiye'nin bir gerçeği olduğunu hatırlatan Benli, şöyle konuştu: "İzmir depremi, ülkemizin deprem kuşağında olduğu gerçeğini bir kez daha hatırlattı. Türkiye Sigorta Birliği'nin iletişim çalışmalarında büyük bir hassasiyetle üzerinde durduğu "Sigortasız olmaz" gerçeğini deprem, sel ve benzeri birçok doğal afette ne yazık ki acı bir şekilde öğreniyoruz. Ülkemizdeki ve bölgedeki sigortalılık oranının artırılması için başta Zorunlu Deprem Sigortası olmak üzere konut, sağlık, kasko ve işyeri sigortalarının bölgedeki penetrasyonunu artırmak bizim en önemli sorumluluklarımızdan biridir."