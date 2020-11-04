Ekim ayını Kısa çalışma ödeneği KÇÖ yattı mı, ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği ödemeleri yapıldı mı, ücretler yattı mı?

Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlara maddi destek amaçlı sağlanan Kısa çalışma ödeneği ile ilgili yapılan son açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı ile geçici yasanın bir süre daha uzatılmasına karar verilmişti. Bu açıklama sonrasında ise Bakan Zehra Zümrüt Selçuk Ağustos ayı ödemelerinin tarihini duyurdu. Peki, Ekim ayının Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği yattı mı, ne zaman hesaplara yatacak? İşte tüm detaylar…

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini sürdüren salgında vatandaşların ekonomik açıdan en az hasarı alması amacıyla ödenen Kısa çalışma ödeneği ücretleri bu ay erkenden hesaplara yatıyor. Öte yandan geçtiğimiz gün gelen son dakika haberi ile ödeneğin süresinin de uzatıldığı bildirilmişti...