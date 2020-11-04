Merkez’den yeni bir sıkılaştırma hamlesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), para politikasında normalleşme stratejisi çerçevesinde attığı adımlara dün bir yenisini ekledi. Merkez Bankası bünyesinde gerçekleştirilen altın/döviz karşılığı swap işlemlerinde uygulanan faiz oranı yüzde 11.75'ten 13.25'e yükseltildi. TCMB, 9 Ekim'de swap faizini yüzde 10.25'ten 11.75'e çıkarmıştı. TCMB tarafından tüm swap imkânları çerçevesinde sağlanan fonlama tutarı, sistemin ihtiyacının yaklaşık yüzde 60'ını oluşturuyor. Analistler, swap işlemlerinde uygulanan faiz oranının artırılmasını para politikasında sıkılaştırma yönünde atılan adımların devamı niteliğinde olduğunu belirtti.