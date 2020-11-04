Sulu tarım sayesinde Çorum'dan ülke ekonomisine 83 milyon lira katkı

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yapılan yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ettiği belirtildi.



Türkiye'de suyun dörtte üçünün sulamada kullanılmakta olup bu yüzden sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemleri tercih edildiği ifade edilen açıklamada, "Bilindiği gibi Türkiye'de suyun dörtte üçü sulamada kullanılıyor. Bu bakımdan suyu depolamak, inşa edilen sulama tesisleriyle tarım arazilerine ulaştırmak ve bu süreçte su kayıplarını minimum seviyeye indirmek önem taşıyor" denildi.



Açıklamada görüşlerine de yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden olduğunu vurguladı.



"83 MİLYON KATKI SAĞLANDI"



Bu kapsamda Çorum'da 1 Nisan 2020 tarihinde başlayan sulama sezonun 30 Ekim 2020 tarihinde tamamlandığını belirten Genel Müdür Yıldız, "2020 yılı sulama sezonunda Çorum ilimiz ve ilçelerimizde toplam 110 bin 471 dekar tarım arazisi sulanmıştır. Çorum il ve ilçelerimizde 2020 yılında toplam 110 bin 471 dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 83 milyon TL katkı sağlandı" ifadesini kullandı.



"ÇİFTÇİLERİMİZ DE ÜRETMEYE DEVAM ETSİNLER"



Yapılan sulama yatırımlarına ülke çiftçilerinden çok olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade eden Genel Müdür Kaya Yıldız, "Çorum ilimizde 2020 yılı sulama sezonunda problem yaşamadık. Yaptığımız yatırımlarla bunu sürekli hale getirmek ve modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmak için çalışıyoruz. Hem suyumuza hem toprağımıza sahip çıkmaya devam ediyoruz. Çiftçilerimiz de üretmeye devam etsinler. Hep birlikte ülke tarımını daha yukarılara taşıyacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

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