3 boyutlu yerli yazıcılar sanayiye ilaç oluyor

2015'TE yerli ve milli 3D yazıcı üretmek hayali ile Baki Gezgen ve Aydonat Atasever tarafından kurulan Zaxe, ilk ürünü X1'i 2016'da piyasaya çıkarmayı başardı. 2019 yılında Genel Müdür Emre Akıncı'nın takıma katılması ile firma başarılı olduğu B2B segmentine ek olarak, B2C'yi de hedefine aldı ve 4 yeni modelle geliştirdiği ürün gamını Türkiye pazarının yanı sıra dünya pazarına da sunmak için çalışmalara başladı. Akıncı, süreçle ilgili olarak şunları söyledi: "Geliştirdiğimiz yerli ve milli 3D yazıcılarla, Türkiye ekonomisinin yurt dışı bağımlılığının azaltılmasına katkı sunmanın yanı sıra stratejik açıdan ihtiyacımız olan tüm üretimin ülkemizde yapılmasına büyük bir katkı sağlayacaktır."