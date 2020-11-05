Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Bakan duyurdu: Ücretsiz izin maaş desteği veya nakdi ücret desteği ne zaman yatacak, yattı mı?

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ne zaman yatacak? Bakan duyurdu: Ücretsiz izin maaş desteği veya nakdi ücret desteği ne zaman yatacak, yattı mı?

Koronavirüs pandemisi sürecinde vatandaşlara verilen (ücretsiz izin desteği) ödemelerinin yapılacağı tarih her ay ödemelerden önce bildiriliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gelen açıklamalara göre ödemeler belirlenen tarihlerde vatandaşların TC kimlik numaralarına göre yatırılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan konuyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Peki, Ekim ayı Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? Ücretsiz izin maaş desteği veya nakdi ücret desteği ne zaman yatacak, yattı mı? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 5.11.2020 17:42 Son Güncelleme: 5.11.2020 17:43 ABONE OL
Bu ayın Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Ücretsiz izin maaş desteği veya nakdi ücret desteği ne zaman yatacak, yattı mı?

Son dakika haberleri... ödemeleri için araştırmalar sürerken ödemelerin yapılacağı tarih Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay bildiriliyor. Pandemi döneminde işverenleri tarafından ücretsiz olarak izne ayrılan vatandaşlara sağlanan bu ödenek Ekim ayının son günlerinden itibaren vatandaşların gündemine geldi. Peki, Ekim ayının Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? Ücretsiz izin maaş desteği veya nakdi ücret desteği ne zaman yatacak, yattı mı? İşte detaylar…

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamaya göre; ödemeler belirlenen tarihlerde vatandaşların TC kimlik numaralarına göre yatacak. Konuyla ilgili Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan son dakika açıklaması yapıldı. Bu kapsamda Kasım ayının ilk haftasından itibaren bu ödenekten faydalanan binlerce vatandaşın araştırmaları da hız kazandı…

Bu ayın Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Ücretsiz izin maaş desteği veya nakdi ücret desteği ne zaman yatacak, yattı mı?

NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk nakdi ücret desteği ödemeleriyle ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Selçuk, "Ekim ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini 9-10 Kasım'da yapacağız." dedi.

Bu ayın Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Ücretsiz izin maaş desteği veya nakdi ücret desteği ne zaman yatacak, yattı mı?

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ SÜRESİ UZATILDI MI?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı, kısa çalışma ödeneğinin ve işten çıkarma yasağının 2 ay uzatılmasına ilişkin paylaşımda bulunmuştu...

Bakan Selçuk, yaptığı paylaşımda, "Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışanlarımızı ve işverenlerimizi desteklemeye devam ediyoruz.

ifadelerini kullandı...

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Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Bakan duyurdu: Ücretsiz izin maaş desteği veya nakdi ücret desteği ne zaman yatacak, yattı mı?
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