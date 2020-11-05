Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Bakan duyurdu: Ücretsiz izin maaş desteği veya nakdi ücret desteği ne zaman yatacak, yattı mı?

Son dakika haberleri... Nakdi ücret desteği ödemeleri için araştırmalar sürerken ödemelerin yapılacağı tarih Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay bildiriliyor. Pandemi döneminde işverenleri tarafından ücretsiz olarak izne ayrılan vatandaşlara sağlanan bu ödenek Ekim ayının son günlerinden itibaren vatandaşların gündemine geldi. Peki, Ekim ayının Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? Ücretsiz izin maaş desteği veya nakdi ücret desteği ne zaman yatacak, yattı mı? İşte detaylar…
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamaya göre; ödemeler belirlenen tarihlerde vatandaşların TC kimlik numaralarına göre yatacak. Konuyla ilgili Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan son dakika açıklaması yapıldı. Bu kapsamda Kasım ayının ilk haftasından itibaren bu ödenekten faydalanan binlerce vatandaşın araştırmaları da hız kazandı…
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk nakdi ücret desteği ödemeleriyle ilgili açıklamada bulundu.
Bakan Selçuk, "Ekim ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini 9-10 Kasım'da yapacağız." dedi.
ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ SÜRESİ UZATILDI MI?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı, kısa çalışma ödeneğinin ve işten çıkarma yasağının 2 ay uzatılmasına ilişkin paylaşımda bulunmuştu...
Bakan Selçuk, yaptığı paylaşımda, "Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışanlarımızı ve işverenlerimizi desteklemeye devam ediyoruz.
ifadelerini kullandı...