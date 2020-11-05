CANLI RAKAMLAR - Altın fiyatları son dakika haberi: 5 Kasım 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Son dakika haberi… Altın fiyatlarındaki anlık değişim nedeniyle canlı rakamlar vatandaşların gündeminde yer alırken son rakamlar da merak edilir hale geldi. Ani değişen inişli çıkışlı grafiği nedeniyle Kapalıçarşı'dan gelen güncel rakamlar önem kazanırken altın fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıtı da bu noktada önem kazanıyor. Haberimizin içerisinden 5 Kasım 2020 Perşembe 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar sorusunun detaylı yanıtına ulaşabilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 5 KASIM 2020 PERŞEMBE

Haberimizin içerisinden 5 Kasım 2020 Perşembe gününe ilişkin altın fiyatları bilgisini görebilir, canlı ve güncel rakamlara ulaşabilirsiniz.

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