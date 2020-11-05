Canlı rakamlar ile altın fiyatları son dakika haberi: 5 Kasım 2020 Perşembe 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

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Canlı rakamlar ile haberi: 5 Kasım 2020 Perşembe , tam, yarım, gram ve fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatlarındaki hareketlilik sabah saatleri itibarıyla araştırılmaya başlandı. Kapalıçarşı'dan gelen güncel ve canlı rakamlar günün her saati önem taşırken corona virüsü nedeniyle sarı metalde sürpriz hareketlilik yaşanıyor. Virüsün ekonomik olumsuzlukları nedeniyle iyi bir yatırım aracı olarak görülen bugün ne kadar oldu? 5 Kasım 2020 Perşembe , tam, yarım, gram ve fiyatları ne kadar? İşte son dakika haberinin detayları ile canlı rakamlar!

Giriş Tarihi: 5.11.2020 09:10 Son Güncelleme: 5.11.2020 09:10 ABONE OL
SON DAKİKA – Altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik! 5 Kasım 2020 Perşembe 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

haberi… Altın fiyatlarındaki anlık değişim nedeniyle canlı rakamlar vatandaşların gündeminde yer alırken son rakamlar da merak edilir hale geldi. Ani değişen inişli çıkışlı grafiği nedeniyle Kapalıçarşı'dan gelen güncel rakamlar önem kazanırken ne kadar oldu sorusunun yanıtı da bu noktada önem kazanıyor. Haberimizin içerisinden 5 Kasım 2020 Perşembe , tam, yarım, gram ve fiyatları ne kadar sorusunun detaylı yanıtına ulaşabilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 5 KASIM 2020 PERŞEMBE

Haberimizin içerisinden 5 Kasım 2020 Perşembe gününe ilişkin altın fiyatları bilgisini görebilir, canlı ve güncel rakamlara ulaşabilirsiniz.

İşte altın fiyatları son dakika haberinin detayları!

SON DAKİKA – Altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik! 5 Kasım 2020 Perşembe 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 467,62

SATIŞ: 485,70

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.441,10

SATIŞ: 3.470,20

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.436,00

SATIŞ: 3.488,00

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SON DAKİKA – Altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik! 5 Kasım 2020 Perşembe 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.317,53

SATIŞ: 3.382,84

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.679,20

SATIŞ: 1.697,40

SON DAKİKA – Altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik! 5 Kasım 2020 Perşembe 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 839,60

SATIŞ: 848,70

GRAM ALTIN

ALIŞ: 517,13

SATIŞ: 517,23

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Canlı rakamlar ile altın fiyatları son dakika haberi: 5 Kasım 2020 Perşembe 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
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