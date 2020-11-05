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Emekli maaşlarına MÜJDESİ: Emekli maaşlarına Ocak ayında ne kadar, kaç para zam yapılacak?

Emekli maaşlarına Ocak ayında yapılacak miktarı milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Merkez Bankası tarafından paylaşılan son beklenti anketindeki 12.1'lik 2020 TÜFE tahmini, yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 5.68 olarak gerçekleşebileceğini gösteriyor. Peki, emekli maaşlarına Ocak ayında ne kadar zam yapılacak? Şu ana kadar açıklanan rakamları doğrultusunda en düşük aylık memurda 3 bin 905, emeklide 2 bin 955 lira olacak. İşte emekli zammı ile ilgili haberleri…

Giriş Tarihi: 5.11.2020 10:24 ABONE OL
Emekli maaşlarına son dakika ZAM MÜJDESİ: Emekli maaşlarına Ocak ayında ne kadar, kaç para zam yapılacak?

Emekli maaşlarına Ocak ayında yapılacak miktarı ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Memurlara, memur emeklilerine Ocak'ta hakem kurulu kararı kapsamında yüzde 3 zam görünürken, farkı ile bu oran artabilecek. 2020'nin ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, aşan kısım zam oranına eklenecek.

Merkez Bankası'nın yüzde 12.1'lik enflasyon tahmini, 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 6 olarak gerçekleşebileceğini gösteriyor. Bu tahmine göre, Ocak zammı yüzde 2 enflasyon farkıyla yüzde 5'e çıkabilecek.

Emekli maaşlarına son dakika ZAM MÜJDESİ: Emekli maaşlarına Ocak ayında ne kadar, kaç para zam yapılacak?

NASIL DEĞİŞECEK?

Ocak artışı yüzde 3 olursa en düşük maaş; memurlarda 3 bin 719 liradan 3 bin 830 liraya, memur emeklilerinde 2 bin 814 liradan 2 bin 898 liraya yükselecek. Eğer oran yüzde 5'e yükselirse, en düşük memur maaşı 3 bin 905, memur emeklisi maaşı da 2 bin 955 liraya ulaşacak.

Emekli maaşlarına son dakika ZAM MÜJDESİ: Emekli maaşlarına Ocak ayında ne kadar, kaç para zam yapılacak?

530 TL AİLE YARDIMI

Memurların aile yardımı da Ocak'ta artacak. Yüzde 5 ile eş yardımı 351,09 liradan 368,64 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş için 77,23 liradan 81,09 liraya, 6 yaş üstü için 38,62 liradan 40,55 liraya çıkacak.

Emekli maaşlarına son dakika ZAM MÜJDESİ: Emekli maaşlarına Ocak ayında ne kadar, kaç para zam yapılacak?

6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 505,55 lira alıyorken, bu tutar 530,82 liraya ulaşacak.

Emekli maaşlarına son dakika ZAM MÜJDESİ: Emekli maaşlarına Ocak ayında ne kadar, kaç para zam yapılacak?

KAYNAK: TAKVİM

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Emekli maaşlarına son dakika ZAM MÜJDESİ: Emekli maaşlarına Ocak ayında ne kadar, kaç para zam yapılacak?
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