En doğru teşvik nasıl alınır?

GELECEĞİNİtasarlamak isteyen işletmeler için hibe ve teşviklerin önemi büyük. KOBİ'ler, içinde bulunduğumuz dönemde bir yandan üreterek ayakta kalma mücadelesi verirken diğer yandan da sınırların kalktığı çetin rekabet ortamında bulunuyor. Bu süreçte de karşılarına ellerini güçlendiren devlet destekleri çıkıyor. Hibe Doktoru firmasının sahibi Doç. Dr Ülkü Pekcan konuyla ilgili şu tavsiyelerde bulundu: "Devlet desteklerinden faydalanmayı bilmek gerekiyor. Bu sayede maliyetleri düşürücü önlemler almak kolaylaşır. Daha sonra yapılması gereken asgari konularda anlaşarak uzlaşma ortamının yaratılması, şirket disiplininin oturtulması, her şeyin şeffaf ve anlaşılır olması, görev paylaşımlarında 'kayırıcılık' değil, işin ehline verilmesidir. İşverenin, patron değil, takım çalışması ruhu oluşturması çok önemlidir."