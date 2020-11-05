İngiliz devinde büyük kriz! Binlerce kişiyi işten çıkaracak...

200 BİNDEN FAZLA İŞTEN ÇIKARMA

İngiltere'de karantina uygulamasının başladığı mart ayından bu yana, özellikle hizmet sektörü başta olmak üzere, farklı sektörden çok sayıda şirket yaklaşık 200 binden fazla kişinin işten çıkarılmasına karar verdi.