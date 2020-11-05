Kısa çalışma ödeneği ödemeleri yapıldı mı, ücretler yattı mı? Kısa çalışma ödeneği KÇÖ yattı mı, ne zaman yatacak?

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ödemeleri yapıldı mı, ücretler yattı mı? Kısa çalışma ödeneği KÇÖ yattı mı, ne zaman yatacak?

Pandemi sürecinde vatandaşlara verilmekte olan ödemelerinin yapılacağı tarih Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklandı. Bu kapsamda Kasım ayında hesaplara yatacak olan ödeneğin hesaplara geçeceği o tarihler vatandaşlara duyurulmuş oldu. Öte yandan Ödeneğin süresi gelen son dakika haberi ile geçtiğimiz günlerde yeniden uzatılmıştı. Ücretten faydalanan kişiler detayları merak ediyor... Peki, 2020 KÇÖ Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar uzatıldı? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 5.11.2020 10:46 Son Güncelleme: 5.11.2020 10:47 ABONE OL
Bu ayın Kısa çalışma ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak? Ekim ayı Kısa çalışma ödeneği ödemeleri yapıldı mı, ücretler yattı mı?

Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlara maddi destek amaçlı sağlanan ile ilgili yapılan son açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı ile geçici yasanın bir süre daha uzatılmasına karar verilmişti. Bu açıklama sonrasında ise Bakan Zehra Zümrüt Selçuk Ağustos ayı ödemelerinin tarihini duyurdu. Peki, Ekim ayının Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği yattı mı, ne zaman hesaplara yatacak? İşte tüm detaylar…

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini sürdüren salgında vatandaşların ekonomik açıdan en az hasarı alması amacıyla ödenen Kısa çalışma ödeneği ücretleri bu ay erkenden hesaplara yatıyor. Öte yandan geçtiğimiz gün gelen son dakika haberi ile ödeneğin süresinin de uzatıldığı bildirilmişti...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ekim ayı işsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği ödemelerini bugün gerçekleştirecek. Ekim ayına ilişkin işsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği ödemeleri, bugün vatandaşların IBAN hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara ise ödemeler PTT üzerinden yapılacak

Bu ayın Kısa çalışma ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak? Ekim ayı Kısa çalışma ödeneği ödemeleri yapıldı mı, ücretler yattı mı?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ekim ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Kasım'da hesaplara yatırılacağını duyurdu.
Bakan Selçuk, "Ekim ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Kasım'da vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız." dedi.

Kısa Çalışma Ödeneği ve İşsizlik Ödeneği vatandaşların İBAN hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara ise ödemeler PTT üzerinden yapılacak.Yeni normal sürecinde istihdamın korunması için desteklerin süreceğini belirten Bakan

Bu ayın Kısa çalışma ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak? Ekim ayı Kısa çalışma ödeneği ödemeleri yapıldı mı, ücretler yattı mı?

Selçuk, çalışanların ve işverenlerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.
Bakan Selçuk, 'nin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 31.12.2020 tarihine kadar uzatıldığını da hatırlattı.

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Kısa çalışma ödeneği ödemeleri yapıldı mı, ücretler yattı mı? Kısa çalışma ödeneği KÇÖ yattı mı, ne zaman yatacak?
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