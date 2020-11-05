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HABERİ: Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? (Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank)

ile ilgili bankalardan gelen haberleri ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere, pandemi sürecinde bankalar pek çok kredi paketini vatandaşların hizmetine sundu. Cumhuriyet tarihinin en uygun faizli kredi paketinde ise araç ve ev satışlarında patlama yaşandı. Hâlihazırda güncel kredi faiz oranları hala merak ediliyor. Peki, kredi faiz oranları bugün ne kadar? İşte bankaların güncel taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları…

Giriş Tarihi: 5.11.2020 11:24 ABONE OL
Kredi faiz oranları SON DAKİKA HABERİ: Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank

, son dönemde ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alırken, bankalardan haberleri de gelmeye devam ediyor. Koronavirüs ekonomik anlamda olumsuzlukları beraberinde getirirken, süreçten etkilenen vatandaşlar bankaların güncel kredi faiz oranlarını yakından takip ediyor. Pandemi süresince pek çok kredi paketi vatandaşlara sunulmuştu. Sunulan bu paketlerin ardından ise ev ve araç fiyatlarında patlamalar yaşanmıştı. Peki, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar?

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLAR

Tüketici kredisi: 1.38

Taşıt kredisi: 1.42

Konut kredisi: 1.35

Kredi faiz oranları SON DAKİKA HABERİ: Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.41

Taşıt kredisi: 1.40

Konut kredisi: 0.99

Kredi faiz oranları SON DAKİKA HABERİ: Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

Taşıt kredisi: 1.65

Taksitli ihtiyaç kredisi: 1.99

SarıPanjur Konut Kredisi: 1.29

Kredi faiz oranları SON DAKİKA HABERİ: Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.30

Taşıt kredisi: 1.30

Ev kredisi: 1.25

Kredi faiz oranları SON DAKİKA HABERİ: Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank

AKBANK FAİZ ORANLARI:

Direkt kredi: 1.80

İhtiyaç kredisi: 1.76

Taşıt kredisi: 1.40

Konut kredisi: 1.30

Kredi faiz oranları SON DAKİKA HABERİ: Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank

GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.29

Konut kredisi: 1.33

Taşıt kredisi: 1.47

Kredi faiz oranları SON DAKİKA HABERİ: Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank

TEB FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.24

Taşıt kredisi: 1.30

Konut kredisi: 1.34

Kredi faiz oranları SON DAKİKA HABERİ: Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank

QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.19

Standart konut kredisi: 1.58

Taşıt kredisi: 1.61

Kredi faiz oranları SON DAKİKA HABERİ: Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank

DENİZBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.9

Tüketici kredisi: 1.9

Taşıt kredisi: 1.54

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Kredi faiz oranları SON DAKİKA HABERİ: Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? (Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank)
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