MÜSİAD EXPO 2020’ye yabancı alım heyetleri gelecek

18-21 Kasım 2020 tarihleri arasında TÜYAP İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan 18. MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarı, bu yıl ilk kez 'hibrit fuar' deneyimi sunacak. Online 100 milyon, fiziki olarak da 40 binden fazla şirketi temsilen 100 binden fazla profesyonelin ziyaret etmesi beklenen fuar, özellikle yabancı alım heyetlerinin akınına uğradı. 200 şirketin katılmasının beklendiği fuar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesi ve katılımıyla gerçekleşecek. Fuarda 8 binin üzerinde iş görüşmesinin yapılması hedefleniyor. MÜSİAD ile TÜYAP'ın güçlerini birleştirerek yapacağı organizasyona, Özbekistan, Pakistan, Kazakistan, Sudan, Libya, Katar, Nijerya, Güney Afrika, İran, Irak ve Venezuela başta olmak üzere, 88 ülkeden yabancı alım heyeti katılacak. Ayrıca uluslararası ticaretin önemli oyuncuları sayılan fahri konsolosları bir araya getirecek olan 'MÜSİAD-Dünya Fahri Konsolosları Ticaret ve Diplomasi Zirvesi' de fuar kapsamında düzenlenecek. Bu zirveye, 82 fahri konsolosun katılımı kesinleşti. Fuar alanında temassız teknolojiler kullanıma sunulacak. Fuar alanında aynı anda 6 bin kişi bulunabilecek. Yoğunluk kontrolü ve dezenfeksiyon işlemleri için ise özel ekipler görev yapacak. MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, 95 ülkede irtibat noktasına sahip MÜSİAD'ın, geniş teşkilat ağına sahip bir dernek olduğunu belirterek şöyle devam etti: "Üretim, ticaret, ihracat ve yatırım alanlarında, ülkemizin iş insanlarının tüm dünyayla temas ederek işlerini geliştirmesine vesile olacak MÜSİAD EXPO, tüm dünyanın geçmekte olduğu böylesine zor bir dönemde son derece önemli bir organizasyon."