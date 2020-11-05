Son Dakika Haberi: Asgari Ücret Zammı ne kadar olacak? 2021 asgari ücret açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Geçtiğimiz gün Merkez Bankası tarafından Ekim ayına ait enflasyon rakamları açıklanmış, açıklanan rakamların ardından ise 'asgari ücret zammı ne kadar olacak?' sorularının yanıtları araştırılmaya başlanmıştı. Bilindiği üzere asgari ücrete yapılacak zamlarda enflasyon rakamları oldukça önemli bir yer tutuyor. Peki, 2021 asgari ücret zammı ne kadar olacak? 2021 asgari ücret belli oldu mu? İşte detaylar;

2021 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası yıl sonu tahmini enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte asgari ücretle çalışanları merak sardı.

İşte detaylar;