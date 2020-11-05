Son Dakika Haberi: Asgari Ücret Zammı ne kadar olacak? 2021 asgari ücret açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Geçtiğimiz gün Merkez Bankası tarafından Ekim ayına ait enflasyon rakamları açıklanmış, açıklanan rakamların ardından ise 'asgari ücret zammı ne kadar olacak?' sorularının yanıtları araştırılmaya başlanmıştı. Bilindiği üzere asgari ücrete yapılacak zamlarda enflasyon rakamları oldukça önemli bir yer tutuyor. Peki, 2021 asgari ücret zammı ne kadar olacak? 2021 asgari ücret belli oldu mu? İşte detaylar;
Merkez Bankası yıl sonu tahmini enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte asgari ücretle çalışanları merak sardı.
İşte detaylar;
ASGARİ ÜCRET 2021 YILINDA KAÇ TL OLACAK?
2021 yılında asgari ücrete ne kadar zam yapılacak henüz bilinmiyor. Zam miktarı Aralık ayında yapılacak olan toplantı ve enflasyon rakamlarına göre netlik kazanacak.
2021 ASGARİ ÜCRET FİYATI İÇİN TOPLANTI NE ZAMAN YAPILACAK?
İşçilerin heyecanla beklediği asgari ücret zam oranı görüşmeleri aralık ayında gerçekleştirilecektir.