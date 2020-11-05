Sosyal medyaya ceza yağdı

Dünyanın çeşitli ülkelerinde temsilcisi bulunan ve ofisler açan sosyal ağların Türkiye'de temsilcilik açmamaları üzerine ilk cezalar geldi. Temmuz ayında Meclis'ten geçen 7253 sayılı Sosyal Medya Yasası gereği şirketlerin Türkiye'ye temsilci atamaları gerekiyordu. Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, YouTube ve TikTok gibi şirketler Türkiye'de henüz temsilci atamadı. Bu nedenle beş aşamalı yaptırım planının ilk aşaması devreye alındı ve şirketlere 10 milyon TL ceza kesildi. Firmalar 30 gün içinde temsilci atamazsa ödeyecekleri ceza 30 milyon TL'ye ulaşacak. İkinci kez verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren 30 gün içinde bu yükümlülük de uygulanmazsa sosyal medya şirketine reklam vermek yasaklanacak.Reklam yasağı kararının verildiği tarihten itibaren 3 ay içinde gerekli yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde BTK Başkanı, internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50 daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, kanunun yürürlüğe girmesinin ardından şirketlerin temsilci belirlemeleri için 30 günlük sürenin dolduğunu ifade ederek, "Yasal sürenin sona ermesinin ardından temsilci bildiriminde bulunmayan başta Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, Youtube ve Tiktok olmak üzere sosyal ağ sağlayıcılarına 10'ar milyon lira ceza kesildi" açıklamasında bulundu. "Rusya'nın Facebook'u" olarak bilinen sosyal ağ sağlayıcı VKontakte (VK) ise Türkiye'ye temsilci atadı. Yaklaşık bir aydır sosyal medya yöneticileri ile görüşmeler sürdürülüyordu.