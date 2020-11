6 milyon 100 bin ev denetlendi

Türkiye İzmir depreminin şokunu atlatmaya çalışırken, gözler bir kez daha riskli yapı stokuna çevrildi. 6.6 büyüklüğüyle yıkılan binalar, yapı denetiminin önemini de gözler önüne serdi. 1999 depreminden sonra yapılan binaların tamamı yapı denetim süreçlerinden geçiyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapı denetim sistemiyle bugüne kadar 798 bin bina denetlendi. 6.1 milyon bağımsız bölümü kapsayan denetimle bugüne kadar yaklaşık 24 milyon vatandaşın depreme dayanıklı konutlarda oturması sağlandı. Şu an 400 bin binanın denetimine devam ediliyor.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı can ve mal güvenliğinin temini için standartlara uygun kaliteli yapılaşmayı sağlamak amacıyla inşaatlarda kullanılan betonu da denetliyor. Elektronik Beton İzleme Sistemi ile kasım ayına kadar 115 bin 591 adet yapıdan 8 milyon 357 bin adet çipli beton numunesi alındı.Yapı denetim çalışmaları kapsamında 386 bin 989 binanın denetleme işlemleri devam ediyor. Toplam 2.064 yapı denetim firması tarafından 346 laboratuvarda çalışmalar sürüyor. Denetleme ekibinde yaklaşık 30 bin 736 mimar ve mühendis görev alırken, 64 bin 863 yardımcı kontrol elemanı bulunuyor.ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde 6.5 milyon riskli konut var. Bunların 1.5 milyonu acil dönüşmesi gerekenlerden oluşuyor. Bakanlık, her yıl 100 bini İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde 300 bin konutun dönüşümünü hedefliyor. 300 bin konutun yüzde 15'inin TOKİ ve bakanlık eliyle dönüşmesi planlanıyor. İstanbul genelinde de dönüşümün dışında güçlendirme seçeneğiyle kurtarılabilecek 438 bin bina bulunuyor.İZMİR depremi, inşaatların kalitesini de yeniden gündeme getirdi. Uzmanlar, deprem bölgelerindeki hasarların çoğunun; işçilik, malzeme ve statik hataları ile teknik kusurlardan ortaya çıktığını belirtiyor. Yanlış uygulamaların ancak yapı denetimi ile ortadan kalkabileceğini belirten yetkililer, etkili bir yapı denetiminin proje aşamasından yapının tamamlanmasına kadar planlı bir sürecin uygulanmasıyla olacağını ifade ediyor.