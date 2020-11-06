Deprem sonrası son dakika haberi! Bakan Kurum İzmir'de duyurdu: Tek bir fiyat uygulanacak

Son dakika haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum İzmir depremi sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "Binası az hasarlı ve hasarsız olanlar evlerine girebilir" dedi. Bakan Kurum, tsunamiden etkilenenlere 1 milyon 904 bin TL ödeme yapıldığını kaydetti.

Son dakika! Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum ve Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den İzmir'de önemli açıklamalar | Video

2 AYRI KONTEYNIR KENT KURULACAK

Bakan Kurum toplamda bin 312 konteynırlık iki ayrı kent kurulacağını söyledi. Kurum, Çadırkent'teki poliklinikte corona virüs tedavisi yapıldığını aktardı.

FAHİŞ KİRA ZAMMI AÇIKLAMASI: MÜSAADE ETMEYECEĞİZ

Bakan Kurum, "Hem taşınma hem de kira sürecini takip ediyoruz. Fahiş bir fiyat artışının yaşanmaması adına da takibimiz yapılmaktadır. Tek bir taşınma rayici uygulanacak, bunun dışında herhangi bir fiyat uygulanmasına müsaade etmeyeceğiz." dedi.

"3 BİN DÖNÜME KADAR ÇIKABİLİR"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli İzmir'de 7 gün boyunca yağış beklenmediğini söyleyerek, "Toplu konut rezerv alanı 3 bin dönüme kadar çıkabilir" sözlerini kullandı.