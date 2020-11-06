Garanti belgeleri ve servis fişlerinde elektronik dönem

Milyonlarca tüketiciyi doğrudan ilgilendiren garanti belgesi ve fatura saklama dönemi sona eriyor. Mevcut uygulamada yazılı olarak tüketiciye verilmesi zorunlu garanti belgeleri ve fişler artık elektronik ortamda verilebilecek. Böylece garanti belgesi, servis fişini kaybeden vatandaşın yaşadığı mağduriyet son bulacak. Elektronik ortamda verilen bu belgelerde imza, kaşe koşulu aranmayacak. Diğer yandan tablet, akıllı saat, ATV araç, motorlu bisiklet, elektrikli kaykay gibi ürünlerin garanti belgesi ile satılması zorunlu hale geldi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, satın alınan ürünün garanti belgesi ve servis fişini kaybeden tüketicilerin uyuşmazlık söz konusu olduğunda mağduriyetler yaşadığına dikkat çekti. Pekcan, firmalar açısından maliyete neden olduğunu vurguladı.