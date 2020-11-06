İzmir’de 214 bina acil yıkılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından depremden sonra İzmir genelinde yürütülen hasar tespit çalışmalarında elde edilen son verileri paylaştı. Kurum'un paylaşımına göre, 214 acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık bina, 201 orta hasarlı bina, 1.431 az hasarlı bina tespit edildi. İncelenen 25 bin 36 binanın ise hasarsız olduğu görüldü. Bağımsız bölüm hasar tespitinde ise 3 bin 761 acil yıkılacak, 3 bin 274 orta hasarlı, 21 bin 460 az hasarlı bağımsız bölüm belirlendi. 141 bin 131 bağımsız bölümde ise hasar bulunmadı. Bakan Kurum, "İzmir'de hızla deprem dönüşüm çalışmalarımızı başlatacak, vatandaşlarımızı sağlam ve güvenilir konutlarına kavuşturacağız" ifadesini kullandı. ANKARA