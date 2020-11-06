Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları: 22 ayar bilezik, gram, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 6 Kasım bugün ne kadar?

Altın fiyatları bugün ne kadar? sorusu küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Ağustos ayında zirve rakamlarını gören altın, hareketliliğini sürdürüyor. Koronavirüs salgını ile birlikte başlayan hareketlilik, yatırımını bu yönde gerçekleştiren vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 6 Kasım 22 ayar bilezik, gram, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA – GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ PARA?

Hâl böyle olunca, 'Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları ile beraber alış satış fiyatlarının Kasım ayının ortalarına ve sonlarına doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak dikkat çekiyor.

GRAM, YARIM, ATA VE ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

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