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Haberler Ekonomi Haberleri Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları: 22 ayar bilezik, gram, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 6 Kasım bugün ne kadar?

’dan güncel ve canlı altın fiyatları: , gram, ata, cumhuriyet ve fiyatları 6 Kasım bugün ne kadar?

’dan gelen güncel ve canlı altın fiyatları ile ilgili araştırmaları küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından sürüyor. Ağustos ayında rekor seviyeleri gören altın, hareketli grafiğini sürdürüyor. Hal böyle olunca yatırımcılar güncel ve canlı altın fiyatlarına bakmadan kuyumcuların yolunu tutmuyor. Altının gram fiyatı şu sıralar 534 lira civarında seyrediyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 6 Kasım , gram, ata, cumhuriyet ve fiyatları…

Giriş Tarihi: 6.11.2020 15:58 ABONE OL
Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları: 22 ayar bilezik, gram, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 6 Kasım bugün ne kadar?

Altın fiyatları bugün ne kadar? sorusu küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Ağustos ayında zirve rakamlarını gören altın, hareketliliğini sürdürüyor. Koronavirüs salgını ile birlikte başlayan hareketlilik, yatırımını bu yönde gerçekleştiren vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 6 Kasım , gram, ata, cumhuriyet ve fiyatları

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA – GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ PARA?

Hâl böyle olunca, 'Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları ile beraber alış satış fiyatlarının Kasım ayının ortalarına ve sonlarına doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak dikkat çekiyor.

GRAM, YARIM, ATA VE ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

Haberimizden, 6 Kasım 2020 Cuma gününe ilişkin güncel, canlı ve altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.

Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları: 22 ayar bilezik, gram, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 6 Kasım bugün ne kadar?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 483,63

SATIŞ: 502,33

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.559,10

SATIŞ: 3.581,60

Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları: 22 ayar bilezik, gram, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 6 Kasım bugün ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.543,00

SATIŞ: 3.597,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.424,19

SATIŞ: 3.491,55

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları: 22 ayar bilezik, gram, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 6 Kasım bugün ne kadar?

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.737,30

SATIŞ:

1.752,40

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ!

Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları: 22 ayar bilezik, gram, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 6 Kasım bugün ne kadar?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 868,60

SATIŞ: 876,20

CANLI ÇEYREK ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları: 22 ayar bilezik, gram, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 6 Kasım bugün ne kadar?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 536,22

SATIŞ: 536,27

GRAM ALTIN FİYATI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ!

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Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları: 22 ayar bilezik, gram, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 6 Kasım bugün ne kadar?
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