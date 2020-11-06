Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'nda keşfettiği 405 milyar metreküplük doğalgaz ile Türkiye'ye büyük bir sevinç ve gurur yaşatan Fatih sondaj gemisi yeni lokasyonunda sondaja başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Karadeniz'in Fatih'i matkabı döndürdü. Hazırlık çalışmalarının ardından Türkali-1 kuyusunda sondaja başladık. Sondajımız 75 gün sürecek. Bereketli olsun" ifadelerini kullandı. Dünyanın önde gelen 5 gemisi arasında bulunan 6. nesil gemi Fatih, Türkiye'yi enerjide dışa bağımlılıktan kurtaracak adımı atarak, milyarlarca dolar döviz çıkışını da önlemiş olacak. Sondaj ekipmanları, kuyu kontrol sistemleri, dinamik pozisyonlama sistemleri, gemi iticileri ve gemi jeneratörlerine varıncaya kadar gerekli tüm teknik aksamı yenilenen Fatih "Upgrade (yenilenme)" edilme sürecinden sonra Türkiye'nin yerli ve milli gemisi oldu. Fatih, Akdeniz'de 4 adet derin deniz kuyusunu başarıyla tamamladı.HAZINE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Fatih gemisinin dün Türkali-1 kuyusunda arama çalışmalarına başlaması dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, paylaşımında "Nice seferlere, nice zaferlere! Fatih sondaj gemimiz Türkali-1 kuyusunda aramalarını başlattı. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.