SON DAKİKA: Bankaların güncel kredi faiz oranları! Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank (taşıt-ihtiyaç-konut) kredisi faiz oranları ne kadar?

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: Bankaların güncel ! Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank (taşıt-ihtiyaç-konut) kredisi faiz oranları ne kadar?

ile ilgili haberleri ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Koronavirüs ekonomik anlamda zorlukları beraberinde getiriyor. Bu durumda kredi ihtiyacını arttırıyor. Bu süreçte bankalar tarafından pek çok kredi paketi vatandaşlara sunulmuştu. Özellikle cumhuriyet tarihinin en düşük oranları kredi faiz paketi oldukça rağbet görmüş ev ve araç fiyatlarında patlamaya neden olmuştu. Hâlihazırda hala kredi çekmek isteyen vatandaşlar, ‘bankaların kredi faiz oranları ne kadar?’ sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank (taşıt-ihtiyaç-konut) güncel kredisi faiz oranları…

Giriş Tarihi: 6.11.2020 11:10 Son Güncelleme: 6.11.2020 11:10 ABONE OL
Kredi faiz oranları ile ilgili SON DAKİKA HABERİ: Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

, son dönemde ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alırken, bankalardan haberleri de gelmeye devam ediyor. Koronavirüs ekonomik anlamda olumsuzlukları beraberinde getirirken, süreçten etkilenen vatandaşlar bankaların güncel kredi faiz oranlarını yakından takip ediyor. Pandemi süresince pek çok kredi paketi vatandaşlara sunulmuştu. Sunulan bu paketlerin ardından ise ev ve araç fiyatlarında patlamalar yaşanmıştı. Peki, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar?

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLAR

Tüketici kredisi: 1.38

Taşıt kredisi: 1.42

Konut kredisi: 1.35

Kredi faiz oranları ile ilgili SON DAKİKA HABERİ: Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.41

Taşıt kredisi: 1.40

Konut kredisi: 0.99

Kredi faiz oranları ile ilgili SON DAKİKA HABERİ: Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

Taşıt kredisi 1.65

Taksitli ihtiyaç kredisi: 1.99

SarıPanjur Konut Kredisi: 1.29

Kredi faiz oranları ile ilgili SON DAKİKA HABERİ: Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.30

Taşıt kredisi: 1.30

Ev kredisi: 1.25

Kredi faiz oranları ile ilgili SON DAKİKA HABERİ: Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

AKBANK FAİZ ORANLARI:

Direkt kredi: 1.80

İhtiyaç kredisi: 1.76

Taşıt kredisi: 1.40

Konut kredisi: 1.30

Kredi faiz oranları ile ilgili SON DAKİKA HABERİ: Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.29

Konut kredisi: 1.33

Taşıt kredisi: 1.47

Kredi faiz oranları ile ilgili SON DAKİKA HABERİ: Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

TEB FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.24

Taşıt kredisi: 1.30

Konut kredisi: 1.34

Kredi faiz oranları ile ilgili SON DAKİKA HABERİ: Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.19

Standart konut kredisi: 1.58

Taşıt kredisi: 1.61

Kredi faiz oranları ile ilgili SON DAKİKA HABERİ: Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

DENİZBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.9

Tüketici kredisi: 1.9

Taşıt kredisi: 1.54

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SON DAKİKA: Bankaların güncel kredi faiz oranları! Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank (taşıt-ihtiyaç-konut) kredisi faiz oranları ne kadar?
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