Kovid-19 salgını sürecinde internet abonelik talebi ve veri trafiği önemli oranda artan Türk Telekom, kontrollü normalleşme sürecinin de başlamasıyla ilk 9 ayda tarihi bir bilançoya imza attı. Bu dönemde çifte rekor kıran şirket, 20.6 milyar TL gelirle yılın ilk 9 aylık dönemi içerisindeki en yüksek büyüme performansını kaydetti. Gelirini yüzde 19 büyüten Türk Telekom'un net kârı da halka arzdan bu yana en yüksek 9 aylık artışla, 2 milyar TL'yi aştı. Toplam abone sayısı da 49.5 milyon olan şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) ilk 9 ayda 9.7 milyar TL'ye ulaşırken, FAVÖK marjı ise yüzde 47 olarak açıklandı. Yatırım harcamaları da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 artarak 4 milyar TL'ye yükseldi. Başarılı performans nedeniyle yıl sonu hedeflerini yukarı yönlü revize ettiklerini belirten Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "2020 yılı için yıllık yaklaşık yüzde 16 gelir büyümesi, 13 milyar TL civarında FAVÖK ve 6.6 milyar TL'ye varan yatırım öngörüyoruz. Yılın başında 6.4 milyar liralık yatırım planlamıştık. Fiber ağı 321 bin kilometreye çıkardık. Fiberdeki lider pozisyonumuzu 5G ve dijital teknolojilere aktararak bu yolculukta Türkiye'yi öncü yapmaya kararlıyız" dedi.Önal, Net Borç/FAVÖK oranının 602 milyon TL temettü ödemesine ve çeyrek içerisinde TL'nin değer kaybına rağmen üçüncü çeyrekte 1.35x seviyesine ulaştığını anlattı. Önal, şöyle devam etti: "Yabancı para net açık pozisyonumuz, 3. çeyrekte 211 milyon dolara geriledi. Türkiye'nin fiberleşme ve dijitalleşmesi için uzun vadeli yatırımlarımıza devam ediyoruz. Hissedarlarımıza olan sorumluluğumuzu yerine getirmek için büyüme, operasyonel verimlilik ve güçlü nakit akışı sağlamaya odaklanmayı sürdürüyoruz."Türk Telekom'un iştiraklerinden de yüksek gelir elde edildiğini söyleyen Önal, "İştiraklerimiz Argela, İnnova, Sebit, AssisTT ve TTI'ın grup dışından elde ettikleri gelirler, bu çeyrekte yıllık yüzde 60'tan fazla büyüme kaydetti. Yalnızca dışarıya olan bağımlılığımızı en aza indirmekle kalmayan iştiraklerimiz, bize belirli ürün ve servislerde önemli miktarlarda maliyet tasarrufu ve süreklilik sağlıyor" diye konuştu. Önal, sabit genişbant abonelerinin toplam veri kullanımının bu dönemde geçen yıla göre yüzde 50 arttığını, son 12 ayda 1.9 milyon net abone kazandıklarını söyledi.DEPREM gibi afetlerde iletişimin öneminin daha da arttığını hatırlatan CEO Önal, bu gibi dönemlerde iletişimin kesintisiz sağlanması için kamu otoritelerinin de içinde olduğu yeni bir ürün üzerinde çalıştıklarını, detaylarını daha sonra açıklayacaklarını belirtti. 2010'da 150 kişilik Türk Telekom Arama ve Kurtarma Ekibi (TTAKE) kurduklarını, İzmir depreminde de çalışmalara katıldıklarını belirten Önal, "Türk Telekom çalışanlarından oluşan gönüllü ekibimizle daha önce Van depreminde ve sel felaketlerinde de arama kurtarma çalışmalarına destek verdik. Ekibimiz İzmir'e de gitti. Orada deprem mağduru vatandaşlarımız için de her türlü kolaylığı sağlıyoruz" dedi. Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç ise şirketin afetlere hazırlık için 350-400 milyon TL para harcadığını, afet bütçesi oluşturduklarını kaydetti.SON bir yılda ayda 1.9 milyon net abone kazanan Türk Telekom, yılın ilk 9 ayında toplam abone sayısını 49.5 milyona taşıdı. Sabit genişbant internet abone sayısı ise 12.8 milyona yükseldi. Mobil abone sayısı yılın 3. çeyreğinde 269 bin net artışla 23.1 milyona ulaşan şirketin, LTE abonelerinin aylık ortalama data kullanımı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 yükselişle 9.1GB oldu. Sabit seste, yeni 159 bin net abone ile halka arzdan bu yana en yüksek 3. çeyrek net abone artışı kaydedildi.