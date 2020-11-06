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Son dakika altın fiyatları 6 Kasım 2020 canlı ve güncel rakamlar: tam, gram, , cumhuriyet, ne kadar oldu?

Piyasaların kalbinin attığı 'dan son dakika altın fiyatları gelmeye devam ediyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar canlı ve güncel rakamları haftanın son gününde de merak ediyor. Son günlerde ani iniş ve çıkış yaşayan sarı metale yoğun ilgi devam ederken gram altın fiyatı 500 TL seviyelerinde işlem görüyor. Yatırımını bu yönde gerçekleştirmek isteyenler için altın fiyatları ne kadar oldu? 6 Kasım 2020 Tam, gram, , cumhuriyet ve ne kadar oldu? İşte son dakika haberinin detayları

Giriş Tarihi: 6.11.2020 19:04 ABONE OL
Son dakika altın fiyatları 6 Kasım 2020 canlı ve güncel rakamlar: tam, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, çeyrek altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları gün içerisindeki son dakika gelşmeleri ile beraber binlerce yatırımcının gündeminde yer alıyor. Hafta sonunun gelmesiyle beraber gerek yatırım yapmak amacıyla gerekse hediyeleşme amacıyla altının alış veya satışını yapacak kişiler "6 Kasım 2020 , tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?" sorusuna internet aracılığı ile güncel yanıt arıyor. Öte yandan bu yatırım aracının önümüzdeki günlerde izleyeceği seyir merak ediliyor. Peki, 6 Kasım 2020 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika haberinin detayları…

TAM, YARIM, ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 6 KASIM 2020

Altın fiyatları son dakika hareketliliği yakından takip ediliyor. Sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar altın fiyatları ne kadar sorusuna yanıt arıyor. Haberimizden, 6 Kasım canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından altın alış satış detayı ile takip işleminizi yapabilirsiniz.

Son dakika altın fiyatları 6 Kasım 2020 canlı ve güncel rakamlar: tam, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, çeyrek altın ne kadar oldu?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 474,36

SATIŞ: 492,71

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.490,70

SATIŞ: 3.521,20

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Son dakika altın fiyatları 6 Kasım 2020 canlı ve güncel rakamlar: tam, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, çeyrek altın ne kadar oldu?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.474,00

SATIŞ: 3.526,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.353,81

SATIŞ: 3.419,82

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Son dakika altın fiyatları 6 Kasım 2020 canlı ve güncel rakamlar: tam, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, çeyrek altın ne kadar oldu?

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.703,50

SATIŞ: 1.722,90

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 852,00

SATIŞ: 861,50

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Son dakika altın fiyatları 6 Kasım 2020 canlı ve güncel rakamlar: tam, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, çeyrek altın ne kadar oldu?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 525,81

SATIŞ: 525,97

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Son dakika altın fiyatları 6 Kasım 2020 canlı ve güncel rakamlar: tam, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, çeyrek altın ne kadar oldu?
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