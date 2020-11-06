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SON DAKİKA: maaşlarına son dakika zam müjdesi: En düşük ve en yüksek ne kadar olacak?

maaşları ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere emekliler Ocak ayında maaşlarına zam alacak. Yapılacak zamlarda ise en önemli etken enflasyon rakamları olacak. Temmuz ayında yapılan zammın ardından Ocak ayının yaklaşması ile birlikte emekli Ocak zamları merak konusu oluyor. Peki, emekli Ocak maaş zammı ne kadar olacak? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 6.11.2020 10:30 Son Güncelleme: 6.11.2020 11:04 ABONE OL
SON DAKİKA: Emekli maaşlarına son dakika zam müjdesi: En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak?

maaşlarına yapılacak zam miktarı, milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere emekli maaşlarına yapılacak zam miktarında enflasyon rakamları belirleyici etken oluyor. Şu ana kadar ise 4 aylık enflasyon rakamları açıklandı. Açıklanan 4 aylık enflasyon verilerine göre maaş zammı oranı yüzde 4.61 oran çıkıyor. Buna göre, en düşük maaş tahminleri de ortaya çıkmaya başladı. Peki, SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaşları 2021'de ne kadar olacak? İşte ile ilgili son dakika haberleri…

2021'DE EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası'nın yüzde 12.1'lik enflasyon tahmini, 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 6 olarak gerçekleşebileceğini gösteriyor. Bu tahmine göre, Ocak zammı yüzde 2 enflasyon farkıyla yüzde 5'e çıkabilecek.

SON DAKİKA: Emekli maaşlarına son dakika zam müjdesi: En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak?

NASIL DEĞİŞECEK?

Ocak artışı yüzde 3 olursa en düşük maaş; memurlarda 3 bin 719 liradan 3 bin 830 liraya, memur emeklilerinde 2 bin 814 liradan 2 bin 898 liraya yükselecek. Eğer oran yüzde 5'e yükselirse, en düşük memur maaşı 3 bin 905, memur emeklisi maaşı da 2 bin 955 liraya ulaşacak.

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SON DAKİKA: Emekli maaşlarına son dakika zam müjdesi: En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak?

530 TL AİLE YARDIMI

Memurların aile yardımı da Ocak'ta artacak. Yüzde 5 zam ile eş yardımı 351,09 liradan 368,64 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş için 77,23 liradan 81,09 liraya, 6 yaş üstü için 38,62 liradan 40,55 liraya çıkacak.

SON DAKİKA: Emekli maaşlarına son dakika zam müjdesi: En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak?

6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 505,55 lira alıyorken, bu tutar 530,82 liraya ulaşacak.

SON DAKİKA: Emekli maaşlarına son dakika zam müjdesi: En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak?

KAYNAK: TAKVİM

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SON DAKİKA: Emekli maaşlarına son dakika zam müjdesi: En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak?
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