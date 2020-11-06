SON DAKİKA GELİŞMESİ: Altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik! Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Son dakika haberi… Her gün güncel olarak araştırılan konular arasında altın fiyatları yer alıyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle inişli çıkışlı grafik sergileyen sarı metal yatırımcıların ilgi odağı haline gelirken ekonominin de merkezinde yer alıyor. Peki; altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 6 Kasım 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri araştırılmaya başlandı. Haberimizin içerisinden detaylı altın fiyatları bilgisine ulaşabilir, canlı rakamları görebilirsiniz.
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 475,48
SATIŞ: 493,87
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.499,10
SATIŞ: 3.532,40
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.474,00
SATIŞ: 3.526,00
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TAM ALTIN
ALIŞ: 3.353,81
SATIŞ: 3.419,82
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.708,70
SATIŞ: 1.728,80
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 854,30
SATIŞ: 864,30
GRAM ALTIN
ALIŞ: 527,67
SATIŞ: 527,74