SON DAKİKA GELİŞMESİ: Altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik! Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

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GELİŞMESİ: Altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik! Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek ne kadar oldu?

haberleri sabah saatleri itibarıyla araştırılmaya başlandı. Corona virüsü nedeniyle inişli çıkışlı grafiğe sahip olan sarı metal aynı zamanda büyük ve küçük ölçekli yatırımcılar tarafından da yakından takip ediliyor. Özellikle Ağustos ayında büyük bir çıkış yakalayan gram altın fiyatı da 500 TL'yi geçmiş durumda. Peki; altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 6 Kasım 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 6.11.2020 11:02 Son Güncelleme: 6.11.2020 11:02 ABONE OL
6 Kasım 2020 canlı altın fiyatları son dakika: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

haberi… Her gün güncel olarak araştırılan konular arasında yer alıyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle inişli çıkışlı grafik sergileyen sarı metal yatırımcıların ilgi odağı haline gelirken ekonominin de merkezinde yer alıyor. Peki; altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 6 Kasım 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 6 KASIM 2020

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri araştırılmaya başlandı. Haberimizin içerisinden detaylı altın fiyatları bilgisine ulaşabilir, canlı rakamları görebilirsiniz.

6 Kasım 2020 canlı altın fiyatları son dakika: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 475,48

SATIŞ: 493,87

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.499,10

SATIŞ: 3.532,40

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.474,00

SATIŞ: 3.526,00

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6 Kasım 2020 canlı altın fiyatları son dakika: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.353,81

SATIŞ: 3.419,82

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.708,70

SATIŞ: 1.728,80

6 Kasım 2020 canlı altın fiyatları son dakika: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 854,30

SATIŞ: 864,30

GRAM ALTIN

ALIŞ: 527,67

SATIŞ: 527,74

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SON DAKİKA GELİŞMESİ: Altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik! Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
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