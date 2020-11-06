SON DAKİKA GELİŞMESİ: Altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik! Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Son dakika haberi… Her gün güncel olarak araştırılan konular arasında altın fiyatları yer alıyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle inişli çıkışlı grafik sergileyen sarı metal yatırımcıların ilgi odağı haline gelirken ekonominin de merkezinde yer alıyor. Peki; altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 6 Kasım 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 6 KASIM 2020

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