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Son dakika haberi: Bakan Kasapoğlu duyurdu: Öğrencilerin hesabına yatmaya başladı

Son dakika haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan müjdeli haber... Gençlik ve , kasım ayı burs ve kredilerinin yükseköğrenim öğrencilerinin hesaplarına yatmaya başladığını açıkladı.

AA
Giriş Tarihi: 6.11.2020 11:02 Son Güncelleme: 6.11.2020 11:12 ABONE OL
Son dakika haberi: Bakan Kasapoğlu duyurdu: Öğrencilerin hesabına yatmaya başladı

Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, kasım ayı burs ve kredilerinin yükseköğrenim öğrencilerinin hesaplarına yatmaya başladığını açıkladı.

BAKAN KASAPOĞLU'NUN AÇIKLAMASI

Sevgili gençler, Kasım ayı burs ve kredileriniz bu geceden itibaren hesaplarınıza yatırılmaya başlandı. Sağlıklı günlerde kullanmanızı dilerim. Yeni başvuru yapacak arkadaşlarımız için ise son 2 gün, unutmayalım.

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Son dakika haberi: Bakan Kasapoğlu duyurdu: Öğrencilerin hesabına yatmaya başladı
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