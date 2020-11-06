Ziraat 1 trilyona koşuyor

ZİRAAT Bankası'nın geçen yılın sonunda 649.7 milyar TL olan aktif büyüklüğü, bu yılın 9 aylık döneminde yüzde 42'lik artışla 923.7 milyar liraya ulaştı. Aynı dönemde bankacılık sektöründeki aktif büyümesi yüzde 33 olarak gerçekleşti. Bankanın konsolide bilançosundaki aktif büyüklüğü ise 2019 sonuna göre yüzde 43 artarak 991.7 milyar liraya çıktı. Son 1 yıldaki aktif büyümesi yüzde 50 olan Ziraat'in net kârı ise yüzde 58 gibi yüksek bir oranda artarak 6 milyar 89 milyon lira oldu.Pandemi döneminde gerek reel sektör gerekse de vatandaş için birçok finansman paketini devreye alarak ekonominin üçüncü çeyrekteki toparlanmasında diğer kamu bankaları ile birlikte lokomotifliği üstlenen Ziraat Bankası, kredilerdeki büyümede sektöre fark attı. Bankanın 2019 sonunda 447.9 milyar lira olan toplam kredi hacmi, bu yılın 9 aylık döneminde yüzde 35'lik büyüme ile 603.5 milyar liraya çıktı. Bu dönemde Ziraat'in TL kredi hacmi yüzde 40'lık büyüme ile 461.6 milyar liraya ulaştı. Aynı dönemde bankacılık sektöründe TL kredilerde yaşanan 638 milyar liralık büyümenin 133 milyar lirasını ise Ziraat Bankası sağladı. Banka kaynaklarından kullandırılan tarım kredilerinin bakiyesi 2020 yılı üçüncü çeyrek sonu itibarıyla 75.4 milyar TL'ye, kredili müşteri sayısı ise yaklaşık 683 bin kişiye ulaştı. Ziraat Bankası'nın 2020 üçüncü çeyrek dönemi sonu itibarıyla kredi kartı adedi 8.5 milyon, kredi kartı adet pazar payı yüzde 11.5 ve aylık ciro pazar payı da yaklaşık yüzde 7.9 olarak gerçekleşti.Bu dönemde Ziraat Bankası'nın mevduat hacmi 2019 sonuna göre yüzde 44 artışla 645 milyar TL'ye öz kaynakları ise yüzde 21 artışla 85 milyar TL'ye ulaştı. Bankanın sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 18.1 seviyesinde bulunuyor. Türkiye'de 400'e yakın ilçe ve beldede tek banka olarak hizmet veren ve ülkenin en yaygın bankacılık hizmet ağına sahip olan Ziraat Bankası, 30 Eylül 2020 tarihi itibarıyla, yurt içinde 19 kurumsal şube, 65 girişimci şube, 1.645 şube ve 5 mobil araç olmak üzere toplam 1.734 şube ile faaliyet gösteriyor. Yurt dışındaki 24 şube ile bu sayı toplam 1.758'e ulaşıyor. İran'da ise Tahran Temsilciliği ile faaliyet gösteren bankanın 30 Eylül 2020 itibarıyla personel sayısı ise 24 bin 350'ye ulaştı.