2.1 milyon çalışan normal mesaiye döndü

Hükümetin salgınla mücadele kapsamında yaşama geçirdiği yardım ve desteklerin tutarı 41 milyar lirayı geçerken, normalleşme desteği ile 2 milyon 126 bin sigortalı normal mesaiye döndü. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bu kapsamda 1.7 milyar liraya yakın prim desteği sağlandığını belirtti. Depremden etkilenen vatandaşların acil ve temel ihtiyaçlarının giderilmesi için İzmir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na 20 milyon lira kaynak aktarıldığını açıklayan Selçuk, bütçe sunumunda şu mesajları verdi:Pandemide vatandaşlara sağlanan yardım ve desteklerin tutarı 41 milyar lirayı geçti. Koşulları esnetilen kısa çalışma ödeneğiyle marttan bu yana 3.6 milyon çalışanımız için 21.8 milyar lira ödeme yapıldı. Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlara sağlanan nakdi ücret desteği kapsamında 2 milyonu aşkın çalışana 5.1 milyar lira ödeme yapıldı. Normalleşme desteğinden şu ana kadar 2 milyon 126 bin sigortalıya 1.7 milyar lira prim desteği sağlandı. 6 milyondan fazla haneye biner lira nakdi destek sağlandı.İŞKUR bu yıl salgına rağmen 608 binin üzerinde vatandaşı işe yerleştirdi. Nitelikli eleman kazandırma çalışmalarında 2020 hedeflerine ulaşıldı. Mesleki yeterlilik işgücü sayısı 1.5 milyona çıkacak.2002'de 2.6 milyon olan kamu personeli sayısı yüzde 57.6 artışla 4 milyona ulaştı. Kritik hizmet alanlarında nitelikli personel alımına öncelik veriliyor. İstihdam tedbiri kapsamında 25 bin işsiz vatandaşa eğitim verilecek, 325 bini aşkın dezavantajlı öğrenciye finansal destek sağlanacak. Evde bakım yardımından yararlananların sayısı 500 bini geçerken, yaklaşık 54 milyar lira ödeme yapıldı.Engellilere yönelik hibe desteği 50 bin liradan 65 bin liraya çıkarıldı. Daha fazla istihdam için 51 ilde uygulanan engelli iş koçluğu 81 ile yaygınlaştırılacak. Çocukların dijital risklerden korunmaları için ebeveynlere eğitimler verilmeye devam edecek. Bu amaçla Ebeveyn Rehberi hazırlanacak.Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık başında görüşmelere başlayacağını belirten Selçuk, "2002'de net 184 lira olan asgari ücreti 2020 yılı için 2. 324 liraya çıkardık. Asgari ücret karşılaştırmalarında yerimizi dünyada daha da ön sıralara doğru taşıyoruz. Bu yıl asgari ücretin, tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini diliyorum" dedi.Bakanlığın 2021 bütçesi 155 milyar 11 milyon lira öngörüldü. Sosyal Güvenlik Kurumu'na 96.6 milyar lira, SGK Finansman açığı için 69.5 milyar lira, işveren primi için 27.45 milyon lira, sandıklara teşvik ödemeleri için 5 milyon lira, İŞKUR'a 8.1 milyon lira, İSF Hazine Prim Katkısı için 7.5 milyar lira kaynak aktarılması öngörüldü. Merkez, taşra ve yurt dışı harcamaları için 50.2 milyar lira ödenek teklif edildi.