Esnek çalışmada kararı Erdoğan verecek

İstihdamın arttırılması ve borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin Genel Kurul görüşmelerine başlanarak 20 maddesi kabul edilen paketin bu hafta yasalaştırılması planlanıyordu. Ancak esnek çalışmaya ilişkin düzenlemenin paketten çıkartılması yönünde artan talepler üzerine, hafta başında yapılacak MYK'da masaya yatırılması bekleniyor. Erdoğan'ın görüşleri doğrultusunda düzenlemenin paketten çıkartılması da gündeme gelebilecek. Sendikalar düzenlemeye kıdem tazminatını ortadan kaldıracağı, işverenin sık sık çalışan değiştireceğini öne sürerek karşı çıkıyor.Aynı düzenleme TBMM tatile girmeden önce de gündeme gelmişti. İtirazlar üzerine Erdoğan, "Taraflarla anlaştıktan sonra konuyu Meclis'e getirin" talimatı verince düzenleme Meclis açıldıktan sonra tekrar gündeme alındı. Erdoğan'ın, düzenlemenin tekrar beklemesini istemesi ihtimali de bulunuyor. Esnek çalışma düzenlemesine göre 25 yaş altı gençler ve 50 yaş üstü grup belirli süreli iş sözleşmesi yapabilecek. İşverenler bu kişileri daha kolay istihdam edebilecek.