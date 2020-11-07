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Merkez Bankası yeni başkanı oldu! Naci Ağbal kimdir?

Merkez Bankası yönetimi ile ilgili son dakika haberi geldi. Eski Maliye Bakanı , Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın yerine getirildi. Eski Maliye Bakanı, son olarak Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı yapan Naci Ağbal ile ilgili bilgiler de araştırılmaya başlandı. Peki, Naci Ağbal kimdir, nereli ve kaç yaşındadır? Bu başlık altında, bir dönem görevini de yürütmüş Naci Ağbal hakkında bilgiler yer almaktadır.

Giriş Tarihi: 7.11.2020 16:55 Son Güncelleme: 7.11.2020 16:57 ABONE OL
Merkez Bankası yeni başkanı Naci Ağbal oldu! Naci Ağbal kimdir?

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeni bir atama kararı yayımlandı. Kararnameyle, Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı. Eski Maliye Bakanı , Merkez Bankası yeni başkanı olarak atandı. Bu kararın ardından, Merkez Bankası'nın yeni başkanı hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, Naci Ağbal kimdir sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal kimdir ve memleketi neresidir?

Son dakika: Merkez Bankası yeni başkanı Naci Ağbal oldu! Naci Ağbal kimdir? | Video

SON DAKİKA: NACİ AĞBAL MERKEZ BANKASI BAŞKANI OLDU

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı (Guvernörü) Murat Uysal görevden alındı.

Uysal'dan boşalan göreve eski Maliye Bakanı Naci Ağbal atandı.

Merkez Bankası yeni başkanı Naci Ağbal oldu! Naci Ağbal kimdir?

NACİ AĞBAL KİMDİR?

, 1 Ocak 1968'de Bayburt'ta doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Ağbal, İngiltere Exeter Üniversitesi İş İdaresi Genel İşletme Yönetimi (MBA) Programı'nda yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Maliye Bakanlığında müfettiş, teftiş kurulu başkan yardımcılığı, Gelirler Genel Müdürlüğünde daire başkanlığı ve bakan danışmanlığı görevlerinde bulunan Ağbal, 2006-2009 yılları arasında Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, 2009-2015 yılları arasında ise Müsteşarlığı yaptı.

Merkez Bankası yeni başkanı Naci Ağbal oldu! Naci Ağbal kimdir?

, 2004-2006 yıllarında TÜPRAŞ Yönetim Kurulu Üyeliği, 2006'da PETKİM AŞ Yönetim Kurulu Üyeliği, 2006-2015 yıllarında Türk Hava Yolları (THY) AŞ Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

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Merkez Bankası yeni başkanı Naci Ağbal oldu! Naci Ağbal kimdir?
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