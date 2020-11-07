Mini katlanabilir drone, uçuşa geçmeye hazır

İnsansız hava araçları video çekimlerde hayatımızı renklendirmeye ve kuşbakışı yeni arşivler oluşturmaya devam ediyor. Profesyonel çekimler için kullanılan büyük ve yetenekli modellere göre daha hafif daha uygun fiyatlı modeller de göze çarpıyor. DJI Mini 2, 4K çözünürlüklü video çekim yeteneği kazanırken, video aktarma mesafesi 10 kilometreye kadar ulaştı. 4K görüntü artık YouTube kanalları için sıradan bir durum. Neredeyse akıllı telefon kadar 249 gram ağırlığa sahip DJI Mini 2, sert rüzgarlara karşı da dayanıklı olduğunu iddia ediyor. 5'inci seviye rüzgarlarda rahatlıkla çekim yapma olanağı sunuyor. Ayrıca kolay çekim senaryolarına yenilerinin eklendiğini de belirtelim. Sırt çantasında bile kolayca taşıyabileceğiniz DJI Mini 2, sevdiğiniz yerlere kuşbakışı veya farklı açılardan bakmanızı sağlıyor. Ancak uçuş yaptığınız bölgede özel hayata ve kamu alanı sınırlamalarına dikkat etmenizi öneriyoruz. Yaralanmalara sebep olabileceğini aklınızdan çıkarmayın.