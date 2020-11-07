Pil deposu gibi telefonlar

Akıllı telefonlarda pil kapasitesi ve hızlı şarj yarışı giriş seviyesinden orta segmente tüm telefon modellerine ulaşmaya başladı. Ancak telefonda 5G dahil olmak üzere anten ve telefondaki sensör sayısı ile ekran çözünürlüğü artıyor. Tüm bu artışlara rağmen, telefonun pil kapasitesini korumak bile sorun. Yani 2 gün pil ömrü beklediğimiz cihazlarda kapasite kadar kullanım da çok önemli.1 gün değil, 2 günü tamamlaması için pil kapasitesinin 4 bin 500 veya 5 bin mAh üstünde olması yeterli değil. Kullanıcının o gün hangi uygulamayı kullandığına bağlı olarak değişiyor. Yani saatlerce video çekimi yapmak ya da oyun oynayarak 2 gün pil ömrü beklemek de mümkün değil. Yani telefonun işlemci platformunun düşük enerji tüketimi, kullanılmayan uygulamaları kapatması yani pil yönetim yazılımı da önem taşıyor.48MP'lık ana kameranın yer aldığı dörtlü kamera sistemine, 5 bin mAh kapasiteli bataryaya ve 22.5W SuperCharge hızlı şarj özelliğine sahip Honor 10X Lite, gençleri hedefleyen markalardan biri. Çinli Huawei'nin alt markası Honor 10X Lite, özellikle yüksek pil kapasitesi ve güçlü kamera özellikleriyle gençlerin gözdesi olmayı istiyor. Kirin 710A yonga setiyle güçlendirilen Honor 10X Lite, 48MP Ultra Net Ana Kamera, 8MP Süper Geniş Açılı Kamera, 2MP Makro Kamera ve 2MP Derinlik Yardımcısı Kamera'dan oluşan dörtlü kamera sistemi, 5 bin mAh kapasiteli batarya, 22.5W SuperCharge hızlı şarj teknolojisi sunuyor.Vivo'nun Türkiye pazarına giriş yaptığı ürünü X50 Lite akıllı telefonu, 48MP Süper Gece Modu'na sahip dörtlü kamerası ile dikkat çekerken, orijinal elmas tasarım, 4 bin 500 mAh'lik pil ve Ekran İçi Parmak İzi Okuyucu özellikleri ile öne çıkıyor. Yani telefonun pil dışında kamerası da dikkat çekici özellikler arasında yer alıyor. vivo X50 Lite; 6,38 inçlik Süper AMOLED Halo FullView ekranı, arka kapakta yer alan Dinamik Elmas tasarımı, 8GB + 128 GB Süper Hafıza Kombinasyonu ve Qualcomm Snapdragon Octacore (sekiz çekirdekli) işlemcisi ile dikkat çekiyor.Özellikle oyunseverlere özel POCO X3 NFC, 5 bin 160 mAh pili sayesinde tek şarjla, iki güne kadar kullanım imkanı sağlayan performans sunuyor. 33W hızlı şarj özelliğine sahip cihaz sadece 65 dakika içinde yüzde 100 şarj oluyor. Yüzde 62 şarj seviyesi için cihazın 30 dakika şarjda kalması yeterli.POCO X3 NFC, 120Hz yenileme hızı ve 240Hz dokunmatik örneklem hızına sahip uçtan uca 6.67 inç FHD + DotDisplay ekranıyla oyunseverlerin dikkatini çekiyor. POCO X3 NFC, 64MP ana kamera, 13MP ultra geniş açılı kamera, 2MP makro kamera ve 2MP derinlik sensöründen oluşan birinci sınıf AI destekli bir dörtlü arka kamera sistemine sahip.