Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? Kapalıçarşı'dan güncel 22 ayar bilezik, gram, tam, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları...

: bugün ne kadar, kaç para? 'dan güncel , gram, tam, yarım, cumhuriyet ve fiyatları...

ile ilgili haberleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Ağustos ayında zirve rakamları gören altın, Kasım ayında da hareketliliğini sürdürüyor. Hal böyle olunca vatandaşlar canlı ve güncel altın fiyatlarına bakmadan kuyumcuların yolunu tutmamayı tercih ediyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 7 Kasım Cumartesi gram, cumhuriyet, ata, yarım, ve fiyatları…

Giriş Tarihi: 7.11.2020 07:23 ABONE OL
SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? Kapalıçarşı'dan güncel 22 ayar bilezik, gram, tam, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları...

'dan gelen bilgisi vatandaşların yakın takibinde bulunuyor. Altın fiyatları koronavirüs salgınının getirdiği ekonomik etkiler nedeniyle hareketli bir dönem geçiriyor. Hal böyle olunca güncel ve canlı altın fiyatları da vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 7 Kasım , gram, ata, cumhuriyet ve fiyatları

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA – GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ PARA?

Hâl böyle olunca, 'Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları ile beraber alış satış fiyatlarının Kasım ayının ortalarına ve sonlarına doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak dikkat çekiyor.

GRAM, YARIM, ATA VE ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

Haberimizden, 7 Kasım 2020 Cumartesi gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.

SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? Kapalıçarşı'dan güncel 22 ayar bilezik, gram, tam, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları...

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 482,31

SATIŞ: 500,96

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.549,40

SATIŞ: 3.580,90

SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? Kapalıçarşı'dan güncel 22 ayar bilezik, gram, tam, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları...

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.566,00

SATIŞ: 3.620,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.434,19

SATIŞ: 3.504,55

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? Kapalıçarşı'dan güncel 22 ayar bilezik, gram, tam, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları...

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.732,00

SATIŞ: 1.751,60

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ!

SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? Kapalıçarşı'dan güncel 22 ayar bilezik, gram, tam, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları...

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 866,00

SATIŞ: 875,80

CANLI ÇEYREK ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? Kapalıçarşı'dan güncel 22 ayar bilezik, gram, tam, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları...

GRAM ALTIN

ALIŞ: 534,71

SATIŞ: 534,82

GRAM ALTIN FİYATI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ!

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? Kapalıçarşı'dan güncel 22 ayar bilezik, gram, tam, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA