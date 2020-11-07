Son dakika: Bakan Kurum'dan İzmir depremi sonrası çalışmalarla ilgili flaş açıklamalar

Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum deprem sonrası İzmir'de açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satırbaşları;

"Çalışmalarımızı tamamladık. Bugün itibariyle 61 bin 735 binada 348 bin bağımsız bölümde hasar tespit çalışması tamamlandı. Ağır hasarlı ve yıkılacak olan toplam 309'dur. 3152 az hasarlı binamız var. 372 orta hasarlı binamız var. İzmir'de okullarımız bir hafta daha ara verildi. Bu süreçte okullardaki hasar tespit çalışmaları da devam ediyor. 857 okulda hasar tespit çalışması yapıldı. 5 okulumuz ağır, 18 okul da orta hasarlı olarak tespit edildi. Bu okullardaki taşınma süreci başlayacaktır. Dolayısıyla velilerimiz ve vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Hasarlı binalarda eğitim olmayacaktır. Bu okullardaki öğrenciler mahalledeki en yakın okula transfer edilecek"

"5 bin civarında orta hasarlı bina var. Ev sahiplerine 5 bin lira, kiracılarımıza 2 bin 500 lira taşınma ve kira yardımını bugün başlatıyoruz."

"Çadırlarımızda şu anda 6 bin 408 vatandaşımız kalıyor."