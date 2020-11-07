SON DAKİKA HABERİ: Emekli maaşlarına zam müjdesi geldi! En düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?

Emekli maaşlarına son dakika zam müjdesi! Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere emekli maaşlarına yapılacak zam miktarında enflasyon rakamları belirleyici etken oluyor. Şu ana kadar ise 4 aylık enflasyon rakamları açıklandı. Açıklanan 4 aylık enflasyon verilerine göre maaş zammı oranı yüzde 4.61 oran çıkıyor. Buna göre, en düşük maaş tahminleri de ortaya çıkmaya başladı. Peki, SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaşları 2021'de ne kadar olacak? İşte emekli maaş zammı ile ilgili son dakika haberleri…
Merkez Bankası'nın yüzde 12.1'lik enflasyon tahmini, 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 6 olarak gerçekleşebileceğini gösteriyor. Bu tahmine göre, Ocak zammı yüzde 2 enflasyon farkıyla yüzde 5'e çıkabilecek.
NASIL DEĞİŞECEK?
Ocak artışı yüzde 3 olursa en düşük maaş; memurlarda 3 bin 719 liradan 3 bin 830 liraya, memur emeklilerinde 2 bin 814 liradan 2 bin 898 liraya yükselecek. Eğer oran yüzde 5'e yükselirse, en düşük memur maaşı 3 bin 905, memur emeklisi maaşı da 2 bin 955 liraya ulaşacak.
530 TL AİLE YARDIMI
Memurların aile yardımı da Ocak'ta artacak. Yüzde 5 zam ile eş yardımı 351,09 liradan 368,64 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş için 77,23 liradan 81,09 liraya, 6 yaş üstü için 38,62 liradan 40,55 liraya çıkacak.
6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 505,55 lira alıyorken, bu tutar 530,82 liraya ulaşacak.
KAYNAK: TAKVİM