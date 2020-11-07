SON DAKİKA KREDİ FAİZ ORANLARI: Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank (taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar?)

Kredi faiz oranları, son dönemde ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alırken, bankalardan son dakika haberleri de gelmeye devam ediyor. Koronavirüs ekonomik anlamda olumsuzlukları beraberinde getirirken, süreçten etkilenen vatandaşlar bankaların güncel kredi faiz oranlarını yakından takip ediyor. Pandemi süresince pek çok kredi paketi vatandaşlara sunulmuştu. Sunulan bu paketlerin ardından ise ev ve araç fiyatlarında patlamalar yaşanmıştı. Peki, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar?
ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLAR
Tüketici kredisi: 1.38
Taşıt kredisi: 1.42
Konut kredisi: 1.35
HALKBANK FAİZ ORANLARI:
İhtiyaç kredisi: 1.41
Taşıt kredisi: 1.40
Konut kredisi: 0.99
VAKIFBANK FAİZ ORANLARI
Taşıt kredisi 1.65
Taksitli ihtiyaç kredisi: 1.99
SarıPanjur Konut Kredisi: 1.29
İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:
İhtiyaç kredisi: 1.30
Taşıt kredisi: 1.30
Ev kredisi: 1.25
AKBANK FAİZ ORANLARI:
Direkt kredi: 1.80
İhtiyaç kredisi: 1.76
Taşıt kredisi: 1.40
Konut kredisi: 1.30
GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI:
İhtiyaç kredisi: 1.29
Konut kredisi: 1.33
Taşıt kredisi: 1.47
TEB FAİZ ORANLARI:
İhtiyaç kredisi: 1.24
Taşıt kredisi: 1.30
Konut kredisi: 1.34
QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI:
İhtiyaç kredisi: 1.19
Standart konut kredisi: 1.58
Taşıt kredisi: 1.61
DENİZBANK FAİZ ORANLARI:
İhtiyaç kredisi: 1.9
Tüketici kredisi: 1.9
Taşıt kredisi: 1.54