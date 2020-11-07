Tamirhaneler YouTube stüdyosu oluyor

Atıl fabrikaların film ve dizi setlerine dönüştürülme trendine tamirhaneler de katıldı. Ama bu kez film ve diziler için değil gençlerin son dönemdeki gözdesi YouTube videoları için.Maslak ve Kağıthane'deki sanayi siteleri içerisinde bir zamanlar tamirhane olarak çalışan ancak daha sonra atıl hale gelen ya da kapanan tamirhaneleri çekim alanlarına dönüştüren girişimciler, dönüştürdükleri stüdyolarda saatlik kiralamalar yapıp para kazanıyor. Öyle ki, bu trende paralel olarak 'klip/dizi/fotoğraf/video çekimlerine uygun kiralık depo' ifadeleriyle ilanlar, internet sitelerinde boy göstermeye başladı bile.Maslak oto sanayi sitesinde araç tamiri yapan çalışanlar, özellikle yüksek sese karşı sorun yaşanmayan sanayi sitelerinde geniş ve yüksek tavanlı atıl tamirhanelerin uygun fiyatlara kiralanıp Youtube video çekimleri için stüdyoya dönüştürüldüğünü söyledi.Çalışanların verdiği bilgilere göre pek çok mülk sahibi de stüdyo amaçlı dükkânlarını kiraya vermeye başladı. Kiralar metrekaresine göre aylık 5 bin liradan başlıyor. 30 bin liraya kiralanan büyük metrekareli tamirhaneler de var. Bir süre reklam şirketleri, fotoğraf stüdyoları ve dizi çekimleri için değerlendirilen bu alanlar günün trendi YouTube videoları için de çok uygun alanlar haline gelmiş durumda. Sanayide tamirhaneden bozma bir alanı stüdyoya çeviren girişimci Murat Çorlu'nun verdiği bilgiye göre, YouTube çekimleri için gerekli olan bir stüdyonun maliyeti 60 bin liradan başlıyor. Profesyonel bir stüdyo kurma maliyeti ise ortalama 150 bin lirayı buluyor.Rakam kullanılan malzemenin kalitesi ve yüksek teknolojili teçhizatlara bağlı olarak değişiyor. Stüdyoların günlük kiralama bedelleri ise ne çekileceğine bağlı. Yarım gün yani 9-12/13 saatleri arasında tek açılı bir video çekimi için alınan rakam 1.500 liradan başlıyor.Stüdyolar ise çektikleri video yüksek izlenme oranına ulaştıysa bunu örneğin, "Bu stüdyoda çekilen bir videoyu bir günde 100 bin kişi izledi' ibaresiyle kendi reklamı için kullanıp müşteri çekiyor.