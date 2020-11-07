WhatsApp mesajları 7 gün sonra silinebilir

Türkiye'de milyonlarca kişi ve kurumun kullandığı WhatsApp mesajları çoktan kısa mesajların yerini almıştı. Bireysel mesajlar, grup mesajları derken akıllı telefonlarda depolama kapasitesinin çoğu whatsApp mesajlarına yükleniyor. Kullanıcılar bulundukları her grup veya bireysel whatsApp sohbeti için 7 gün sonra otomatik silme seçeneği belirleyebilecek. Tüm mesajların sonsuza kadar saklanması gerekmiyor. Grup içinde paylaşılan esprili mesajlar, komik videolar veya Gif mesajları silinse de sorun yaratmayabilir. Ancak bir seyahat için paylaşılan biletler veya önemli belgeleri saklama ihtiyacı duyabilirsiniz.Kaybolan mesajlar, ekranın üst kısmındaki sohbet adına dokunarak ve açmak için "kaybolan mesajlar" için yeni bir seçeneğe kaydırılarak etkinleştirilebiliyor. Bunu yapmak eski mesajları silmez ve sohbetin iki üyesi de ayarı açabilir veya kapatabilir, ancak grup sohbetinde denetim yalnızca yöneticilere ait olacak.Kullanıcılar artık WhatsApp'tan çıkmalarına gerek kalmadan uygulamada bir şirkete mesaj gönderebilecek, satış için bir ürün kataloğuna göz atabilecek ve bir satın alma işlemini tamamlayabilecek. Bu özellik aynı zamanda şirkete çok ihtiyaç duyulan geliri de getirecek, çünkü WhatsApp sonunda şirketlerden iş araçlarını kullanmaları için ücret almaya başlayacak.