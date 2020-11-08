Bu senenin KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2020-2021 KYK kredi ve burs başvuru sonuçları için tarih belli oldu mu, ne zaman?

KYK burs başvuru sonuçları için heyecan dolu bekleyiş başladı. Adaylar belirlenen tarihler aralığında başvurularını gerçekleştirirken 8 Kasım yani bugün sona eren başvuru sürecinin ardından sonuçların açıklanacağı tarih de gündemdeki yerini aldı. Bu kapsamda adaylar e devlet üzerinden burslarını karşılıksız mı yoksa karşılıklı yani kredi şeklinde mi alacağını öğrenecek. Buna göre 2020-2021 eğitim öğretim yılı KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından her yıl yükseköğretim öğrencilerine ödenen ve eğitim hayatlarına maddi destek olmak amacıyla sağlanan bursların başvuruları 8 Kasım tarihi ile beraber sona erdi. Bu ücretten faydalanmak isteyen vatandaşların gözü KYK burs başvuru sonuçları için gelecek son dakika açıklamasına çevrilirken "ne zaman açıklanır?" sorusu internet aracılığı ile yanıt arıyor…
KYK BAŞVURULARI SONA ERDİ
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020-2021 eğitim öğretim yılı için burs ve kredi başvurularının 8 Kasım'a uzatıldığını duyurmuştu.
Başvuru işlemleri hakkında Gençlik ve Spor Bakanlığı Kurumsal İletişim Merkezi ile resmi Twitter destek hesabı üzerinden 7 gün 24 saat bilgi alınabiliyor
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK burs sonuçları için ise henüz tarih belli değil. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz...
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.